Η Γιώτα Τσιμπρικίδου πόζαρε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο με το υπερηχογράφημα της κόρης της
GALA
Γιώτα Τσιμπρικίδου Εγκυμοσύνη Μωρό

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου πόζαρε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο με το υπερηχογράφημα της κόρης της

Βρήκα ένα γράμμα στο δέντρο από την κόρη μας, έγραψε η ραδιοφωνική παραγωγός στη λεζάντα της ανάρτησής της

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου πόζαρε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο με το υπερηχογράφημα της κόρης της
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με το υπερηχογράφημα της κόρης της πόζαρε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο το φύλο του μωρού που περιμένει.

Η ραδιοφωνική παραγωγός είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Νοέμβριο και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε πως η ίδια και ο σύζυγός της περιμένουν κοριτσάκι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρήκα ένα γράμμα στο δέντρο - είναι από την κόρη μας... έρχεται».

Δείτε την ανάρτηση


Η Γιώτα Τσιμπρικίδου εδώ και πολλά χρόνια είναι σε σχέση με τον μουσικό Άγγελο Ανδριανό. Οι δυο τους παντρεύτηκαν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου του 2023, σε κτήμα στην Παιανία Αττικής.
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης