Η Γιώτα Τσιμπρικίδου πόζαρε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο με το υπερηχογράφημα της κόρης της
Βρήκα ένα γράμμα στο δέντρο από την κόρη μας, έγραψε η ραδιοφωνική παραγωγός στη λεζάντα της ανάρτησής της
Με το υπερηχογράφημα της κόρης της πόζαρε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο το φύλο του μωρού που περιμένει.
Η ραδιοφωνική παραγωγός είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Νοέμβριο και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε πως η ίδια και ο σύζυγός της περιμένουν κοριτσάκι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρήκα ένα γράμμα στο δέντρο - είναι από την κόρη μας... έρχεται».
Δείτε την ανάρτηση
Η Γιώτα Τσιμπρικίδου εδώ και πολλά χρόνια είναι σε σχέση με τον μουσικό Άγγελο Ανδριανό. Οι δυο τους παντρεύτηκαν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου του 2023, σε κτήμα στην Παιανία Αττικής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
