Σοφία Βεργκάρα: Το βίντεο από τα χρόνια που πόζαρε ως μοντέλο στο Μεξικό
Η Λατίνα ηθοποιός δεν απογοήτευσε για ακόμα μια φορά τους followers της στα social media
Πιστή στην παράδοση που έχει δημιουργήσει η ίδια στα social media με «βουτιές» στο παρελθόν της έμεινε για άλλη μια Πέμπτη η Σοφία Βεργκάρα.
Αυτή τη φορά το «μενού» περιελάμβανε ένα βίντεο από την περίοδο που η Βεργκάρα πόζαρε ως μοντέλο στο Μεξικό.
Τα πλάνα περιλαμβάνουν διάφορα στιγμιότυπα από φωτογραφίσεις της Λατίνας ηθοποιού είτε με μαγιό, είτε με κάποιο άλογο, είτε με ξέφρενους χορούς.
Δείτε το βίντεο της Σοφία Βεργκάρα από το παρελθόν
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
