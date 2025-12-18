Θοδωρής Μαραντίνης: Υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει σχετικά με το πώς θα ήθελα να έχουν βγει
Με στενοχωρεί που η δημόσια γνώμη περιστρέφεται γύρω από τα προσωπικά μου, δήλωσε ο τραγουδιστής
Στην έκθεση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η προσωπική του ζωή αναφέρθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης, τονίζοντας ότι τον στενοχωρεί που έχουν διαρρεύσει ιδιωτικές πληροφορίες, ενώ πρόσθεσε πως ορισμένες θα ήθελε να είχαν παρουσιαστεί διαφορετικά.
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη σχετικά με την προσωπική του ζωή, ανήκουν πλέον στο παρελθόν. «Το έχουμε κλείσει εδώ και πολύ καιρό το θέμα. Υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει λίγο του πώς θα ήθελα να έχουν βγει. Με στενοχωρεί που η δημόσια γνώμη γυρίζει γύρω από τα προσωπικά μου» δήλωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube, σε σχετικό τρέιλερ που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στα social media.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής μίλησε και για τα σχόλια που συχνά δέχεται σχετικά με την εικόνα του στη σκηνή, στις ζωντανές εμφανίσεις του: «Όσοι με βλέπουν στη σκηνή πάρα πολλές φορές με ρωτάνε, “εντάξει αυτός τι πίνει;"».
