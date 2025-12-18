Θοδωρής Μαραντίνης: Υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει σχετικά με το πώς θα ήθελα να έχουν βγει
GALA
Θοδωρής Μαραντίνης προσωπική ζωή

Θοδωρής Μαραντίνης: Υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει σχετικά με το πώς θα ήθελα να έχουν βγει

Με στενοχωρεί που η δημόσια γνώμη περιστρέφεται γύρω από τα προσωπικά μου, δήλωσε ο τραγουδιστής

Θοδωρής Μαραντίνης: Υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει σχετικά με το πώς θα ήθελα να έχουν βγει
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην έκθεση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η προσωπική του ζωή αναφέρθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης, τονίζοντας ότι τον στενοχωρεί που έχουν διαρρεύσει ιδιωτικές πληροφορίες, ενώ πρόσθεσε πως ορισμένες θα ήθελε να είχαν παρουσιαστεί διαφορετικά.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη σχετικά με την προσωπική του ζωή, ανήκουν πλέον στο παρελθόν. «Το έχουμε κλείσει εδώ και πολύ καιρό το θέμα. Υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει λίγο του πώς θα ήθελα να έχουν βγει. Με στενοχωρεί που η δημόσια γνώμη γυρίζει γύρω από τα προσωπικά μου» δήλωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης  σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube, σε σχετικό τρέιλερ που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στα social media.

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NansouTv (@nansoutv_)


Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής μίλησε και για τα σχόλια που συχνά δέχεται σχετικά με την εικόνα του στη σκηνή, στις ζωντανές εμφανίσεις του: «Όσοι με βλέπουν στη σκηνή πάρα πολλές φορές με ρωτάνε, “εντάξει αυτός τι πίνει;"».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης