Μιχάλης Αεράκης: Έλεγα για πλάκα «τι θέλω εγώ, ένας Χολιγουντιανός ηθοποιός και παίζω στον Σασμό;» και δέχτηκα πρόταση για το Χόλιγουντ



Η επιμονή ωστόσο του σκηνοθέτη για συνεργασία με τον Μιχάλη Αεράκη ήταν έντονη, όπως περιέγραψε ο ηθοποιός, και εν τέλει δέχτηκε να παίξει στην ταινία του: «Την άλλη μέρα με πήρε και μου είπε ότι με θέλει οπωσδήποτε. Μου έστειλαν τελικά δυο σκηνές, έβαλα τη νύφη μου να μου γράψει τα λόγια στα ελληνικά. Στείλαμε το βίντεο, τρελάθηκε αυτός. Έγινε αυτό, έκανα την ταινία, το μάθανε στον Alpha και μετά πήγαινα για πλάκα και τους έλεγα, “πω πω κοίτα, παίζω και με Έλληνες ».

Την ιστορία πίσω από την πρόταση που δέχτηκε να παίξει σε ταινία του Χόλιγουντ περιέγραψε ο Μιχάλης Αεράκης , αναφέροντας ότι εκείνη την περίοδο συμμετείχε στον «Σασμό» και έλεγε με χιούμορ στους συνεργάτες του, πως είχε διαγράψει πορεία στο εξωτερικό, ενώ λίγο αργότερα δέχτηκε σχετικό τηλεφώνημα.Το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι όταν τον προσέγγισε συνεργάτιδα του Αμερικανού σκηνοθέτη, Μάρτιν Κάμπελ, δεν πίστεψε αρχικά στα λεγόμενά της.Αφού της απάντησε αρνητικά, στη συνέχεια ο ηθοποιός εξήγησε ότι δίστασε να αποδεχτεί την πρόταση, καθώς δεν γνωρίζει αγγλικά: «Όταν ήμουν στον "Σασμό" τον δεύτερο χρόνο έλεγα για πλάκα “τι θέλω και παίζω εδώ εγώ, ένας Χολιγουντιανός ηθοποιός” και με κοιτάζανε. Τον επόμενο χρόνο δέχτηκα ένα τηλέφωνο στο σπίτι μου, και μου είπαν ότι με θέλει ο κύριος Μάρτιν Κάμπελ, ένας πολύ δυνατός Αμερικανός σκηνοθέτης για να παίξω σε μια ταινία για το Χόλιγουντ. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα και απάντησα “συγγνώμη, αλλά έχω πολλές υποχρεώσεις, τον επόμενο μήνα φεύγω για Παρίσι να κάνω μια ταινία, μετά για Ινδονησία”. Κατάλαβε η κοπέλα ότι κάνω πλάκα και μου εξήγησε ότι μιλάει σοβαρά. Της είπα ότι την ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν ξέρω ούτε αγγλικά ούτε τίποτα, μου είπε ότι θα του το μεταφέρει».