Μια Πατρινιά και μια Περιστεριώτισσα σε εστιατόριο Michelin: Το χιουμοριστικό βίντεο της Λίλας Μπακλέση με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη
Οι δύο ηθοποιοί ξέσπασαν σε γέλια όταν ο σερβιτόρος τους προσέφερε για επιδόρπιο μία σφαίρα σοκολάτας, γεμιστή με πανακότα, το οποίο είχε εξωτερικά παγωτό με... χαβιάρι
Ένα χιουμοριστικό βίντεο δημοσίευσε η Λίλα Μπακλέση από την εμπειρία της σε εστιατόριο Michelin, όπου επισκέφτηκε με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη.
Η ηθοποιός μοιράστηκε το βίντεο την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προσφέροντας γέλιο στους ακολούθους της, με τις αντιδράσεις τους όταν τους προσέφεραν το γλυκό. Η ηθοποιός σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Όταν πας μια Πατρινιά και μια Περιστεριώτισσα σε Michelinατο εστιατόριο. Ναι παιδιά, πήραμε ταξί».
Πιο αναλυτικά, ο σερβιτόρος τους προσέφερε το γλυκό, λέγοντας: «Για το επιδόρπιό σας, έχουμε ουσιαστικά μία σφαίρα σοκολάτας, γεμιστή με πανακότα, και εξωτερικά έχουμε ένα παγωτό, εννοείται χαβιάρι από πάνω» με τις δύο να ξεσπάνε σε γέλια. Τότε η Λίλα Μπακλέση είπε: «Μας έχετε δώσει από πέντε ποτά, δηλαδή βοήθεια» και η Νατάσα Εξηνταβελώνη ρώτησε «συγγνώμη τα ποτά είχαν αλκοόλ κανονικά;».
Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Λίλα Μπακλέση σχολίασε για ένα άλλο πιάτο με παγωτό από blue cheese, ότι θα το έτρωγε καθημερινά και η Νατάσα Εξηνταβελώνη τη ρώτησε: «Θα το έπηζες η ίδια το τυρί αυτό;» με την ηθοποιό να απαντάει: «Βεβαίως, κατευθείαν από τα γελάδια της Ολλανδίας».
