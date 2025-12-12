Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την κινηματογραφική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «Street Fighter»

Mία πρώτη γεύση από την κινηματογραφική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «» δόθηκε στα «The Game Awards», όπου το καστ ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε το επίσημο teaser.Η ταινία διαδραματίζεται το 1993 και σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη oι Street Fighters, Ryu ('Αντριου Κότζι) και Ken Masters (Νόα Σεντίνεο), βρίσκονται και πάλι στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li (Καλίνα Λιάνγκ) τους προσεγγίζει για το περίφημο Παγκόσμιο Τουρνουά Πολεμιστών: μια βάναυση σύγκρουση πυγμής, προδοσίας και αλληλένδετων πεπρωμένων.Όμως, «πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία που τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι τόσο μεταξύ τους όσο και με τους δαίμονες του παρελθόντος».Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κιτάο Σακουράι, γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ του, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Ντάλαν Μιούσον. Το πολυάριθμο καστ αστέρων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Κόντι Ρόουντς ως Guile, Όρβιλ Πεκ στον ρόλο του μασκοφόρου μαχητή Vega, 50 Cent ως Balrog και Τζέισον Μομόα ως Blanka.Το «Street Fighter» αποτελεί μια φιλόδοξη συμπαραγωγή της Legendary Pictures με την ιαπωνική εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Capcom ενώ η Paramount Pictures έχει αναλάβει τη διανομή του.Η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου του 2026.