Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την κινηματογραφική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «Street Fighter»
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την κινηματογραφική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «Street Fighter»
Στο φιλμ κάνουν μεταξύ άλλων την εμφάνισή τους ο Τζέισον Μομόα και ο 50 Cent
Mία πρώτη γεύση από την κινηματογραφική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «Street Fighter» δόθηκε στα «The Game Awards», όπου το καστ ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε το επίσημο teaser.
Η ταινία διαδραματίζεται το 1993 και σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη oι Street Fighters, Ryu ('Αντριου Κότζι) και Ken Masters (Νόα Σεντίνεο), βρίσκονται και πάλι στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li (Καλίνα Λιάνγκ) τους προσεγγίζει για το περίφημο Παγκόσμιο Τουρνουά Πολεμιστών: μια βάναυση σύγκρουση πυγμής, προδοσίας και αλληλένδετων πεπρωμένων.
Όμως, «πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία που τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι τόσο μεταξύ τους όσο και με τους δαίμονες του παρελθόντος».
Δείτε το τρέιλερ
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κιτάο Σακουράι, γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ του, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Ντάλαν Μιούσον. Το πολυάριθμο καστ αστέρων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Κόντι Ρόουντς ως Guile, Όρβιλ Πεκ στον ρόλο του μασκοφόρου μαχητή Vega, 50 Cent ως Balrog και Τζέισον Μομόα ως Blanka.
Το «Street Fighter» αποτελεί μια φιλόδοξη συμπαραγωγή της Legendary Pictures με την ιαπωνική εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Capcom ενώ η Paramount Pictures έχει αναλάβει τη διανομή του.
Η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου του 2026.
Η ταινία διαδραματίζεται το 1993 και σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη oι Street Fighters, Ryu ('Αντριου Κότζι) και Ken Masters (Νόα Σεντίνεο), βρίσκονται και πάλι στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li (Καλίνα Λιάνγκ) τους προσεγγίζει για το περίφημο Παγκόσμιο Τουρνουά Πολεμιστών: μια βάναυση σύγκρουση πυγμής, προδοσίας και αλληλένδετων πεπρωμένων.
Όμως, «πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία που τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι τόσο μεταξύ τους όσο και με τους δαίμονες του παρελθόντος».
Δείτε το τρέιλερ
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κιτάο Σακουράι, γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ του, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Ντάλαν Μιούσον. Το πολυάριθμο καστ αστέρων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Κόντι Ρόουντς ως Guile, Όρβιλ Πεκ στον ρόλο του μασκοφόρου μαχητή Vega, 50 Cent ως Balrog και Τζέισον Μομόα ως Blanka.
Το «Street Fighter» αποτελεί μια φιλόδοξη συμπαραγωγή της Legendary Pictures με την ιαπωνική εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Capcom ενώ η Paramount Pictures έχει αναλάβει τη διανομή του.
Η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου του 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα