Η Δέσποινα Μοιραράκη εμφανίστηκε στο νέο επεισόδιο του GNTM και «έντυσε» τα μοντέλα με χαλιά

«Θέλω να μου πείτε ποια είναι η βασίλισσα των χαλιών», είπε στους παίκτες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με την επιχειρηματία και παρουσιάστρια να κάνει την εμφάνισή της σε ένα σκηνικό στρωμένο με χαλιά. «Νιώθω σαν να είμαι στο Ταζ Μαχάλ, σε ένα ανατολίτικο παλάτι», ανέφερε εκείνη.

Στο νέο επεισόδιο του GNTM εμφανίστηκε η Δέσποινα Μοιραράκη , εκπλήσσοντας τα μοντέλα.Για τις ανάγκες της νέας δοκιμασίας η Δέσποινα Μοιραράκη «έντυσε» τους διαγωνιζόμενους με χαλιά, τα οποία εκείνοι με τη σειρά τους έπρεπε να αναδείξουν σε δημιουργίες υψηλής ραπτικής μπροστά στον φωτογραφικό φακό.Ωστόσο, η φωτογράφιση είχε και ένα ακόμα ζητούμενο, αφού τα μοντέλα έπρεπε επίσης να ποζάρουν μόνο με κοσμήματα.Ο Ανέστης, έχοντας το πλεονέκτημα ως ο νικητής της τελευταίας δοκιμασίας, έδωσε τα πιο βαριά χαλιά στους συμπαίκτες που ήθελε να δυσκολέψει, ενώ για τον εαυτό του κράτησε το πιο ελαφρύ.Κινούμενος με στρατηγική επέλεξε το πιο μεγάλο και βαρύ χαλί για την Ειρήνη και το αμέσως επόμενο για την Ξένια. Από την άλλη, τα πιο μικρά χαλιά τα μοίρασε ανάμεσα στη Μιχαέλα, τη Ραφαηλία και τον Γιώργο.