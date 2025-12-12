Η Δέσποινα Μοιραράκη εμφανίστηκε στο νέο επεισόδιο του GNTM και «έντυσε» τα μοντέλα με χαλιά
GALA
Δέσποινα Μοιραράκη GNTM

Η Δέσποινα Μοιραράκη εμφανίστηκε στο νέο επεισόδιο του GNTM και «έντυσε» τα μοντέλα με χαλιά

Τα μοντέλα κλήθηκαν να αναδείξουν τα χαλιά σε δημιουργίες υψηλής ραπτικής

Η Δέσποινα Μοιραράκη εμφανίστηκε στο νέο επεισόδιο του GNTM και «έντυσε» τα μοντέλα με χαλιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο νέο επεισόδιο του GNTM εμφανίστηκε η Δέσποινα Μοιραράκη, εκπλήσσοντας τα μοντέλα.

«Θέλω να μου πείτε ποια είναι η βασίλισσα των χαλιών», είπε στους παίκτες η  Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με την επιχειρηματία και παρουσιάστρια να κάνει την εμφάνισή της σε ένα σκηνικό στρωμένο με χαλιά. «Νιώθω σαν να είμαι στο Ταζ Μαχάλ, σε ένα ανατολίτικο παλάτι», ανέφερε εκείνη.

Για τις ανάγκες της νέας δοκιμασίας η  Δέσποινα Μοιραράκη «έντυσε» τους διαγωνιζόμενους με χαλιά, τα οποία εκείνοι με τη σειρά τους έπρεπε να αναδείξουν σε δημιουργίες υψηλής ραπτικής μπροστά στον φωτογραφικό φακό. 

Ωστόσο, η φωτογράφιση είχε και ένα ακόμα ζητούμενο, αφού τα μοντέλα έπρεπε επίσης να ποζάρουν μόνο με κοσμήματα.

Δείτε το σχετικό βίντεο
GNTM 2025 | Η βασίλισσα των χαλιών Δέσποινα Μοιραράκη έρχεται στον διαγωνισμό!
Ο Ανέστης, έχοντας το πλεονέκτημα ως ο νικητής της τελευταίας δοκιμασίας, έδωσε τα πιο βαριά χαλιά στους συμπαίκτες που ήθελε να δυσκολέψει, ενώ για τον εαυτό του κράτησε το πιο ελαφρύ.

Κινούμενος με στρατηγική επέλεξε το πιο μεγάλο και βαρύ χαλί για την Ειρήνη και το αμέσως επόμενο για  την Ξένια. Από την άλλη, τα πιο μικρά χαλιά τα μοίρασε ανάμεσα στη Μιχαέλα, τη Ραφαηλία και τον Γιώργο.
GNTM 2025 | Ποιους δυσκόλεψε ο Ανέστης στο σημερινό set;
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης