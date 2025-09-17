Νίκος Ορφανός για την περιπέτεια της υγείας του: Έπρεπε να σταθώ δυνατός και να κρατήσω δυνατή και την οικογένειά μου
Με το που το έμαθα μπήκα σε μία διαδικασία ενδυνάμωσης του εαυτού μου, είπε ο ηθοποιός για τη διάγνωση με κρανιοφαρυγγίωμα
Το συναισθηματικό σοκ με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος, όταν ενημερώθηκε για το πρόβλημα της υγεία του, περιέγραψε ο Νίκος Ορφανός. Ο ηθοποιός που εξήγησε ότι είχε διαγνωστεί με κρανιοφαρυγγίωμα εξομολογήθηκε πως προσπάθησε να μείνει δυνατός για να έχει το κουράγιο να στηρίξει τους οικείους του. Υπήρξαν στιγμές ωστόσο, όπως δήλωσε, που ένιωσε συναισθηματικά ευάλωτος.
Μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας του στην εκπομπή «Power Talk», το απόγευμα της 17ης Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Ορφανός μοιράστηκε: «Με το που το έμαθα μπήκα σε μία διαδικασία ενδυνάμωσης του εαυτού μου, γιατί έπρεπε να σταθώ δυνατός και να κρατήσω και τους άλλους δυνατούς. Την οικογένεια μου, τον γιο μου, τη σύζυγό μου, τους γονείς μας. Έχτισα μια θετική ενέργεια που κάλυψε και την επέμβαση και όλα. Πέρασε ένα διάστημα για να νιώσω ξανά αυτή τη δύναμη γιατί μετά την επέμβαση είχα δεχτεί πολλά μηνύματα, ήμουν συναισθηματικά ευάλωτος και συγκινιόμουν πολύ εύκολα. Κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι κάθε λεπτό που είσαι ζωντανός και υγιής».
Η διάγνωση για κρανιοφαρυγγίωμα έγινε κατά τη διάρκεια εξέτασης για το διάφραγμα στη μύτη. «Όταν το έμαθα έπαθα σοκ. Πήγα για άσχετη εξέταση και έτσι ανακάλυψα τον όγκο. Πήγα να διορθώσω το διάφραγμα στη μύτη, ο νευροχειρουργός μου ζήτησε μία ακτινογραφία κάτι είδε, με έβαλε να κάνω μαγνητική και μου ζήτησε να πάρουμε μία γνώμη από ενδοκρινολόγο. Όταν πήγα στην ενδοκρινολόγο είδε τον όγκο και δεν ήξερα πως να μου το πει. Μου εξήγησε τι πρέπει να κάνω και εκεί ξεκίνησαν όλα», κατέληξε ο ηθοποιός.
Ο Νίκος Ορφανός επισήμανε ότι εντόπισαν τον όγκο εγκαίρως, πριν προκαλέσει προβλήματα στην όρασή του, και ότι οι γιατροί τον αφαίρεσαν με μία επέμβαση. Όπως εξήγησε: «Ο όγκος λέγεται κρανιοφαρυγγίωμα. Ήταν μια σπάνια περίπτωση γιατί συνήθως δεν εμφανίζεται στις μεσαίες ηλικίες. Δεύτερον θεωρείται καλοήθης όγκος, ο όποιος μπορεί να αφαιρεθεί, αλλά εξαρτάται από τον όγκο, το σημείο που βρίσκεται και την ευαισθησία του ασθενή. Εμένα ήταν ένας όγκος δυόμιση εκατοστά μέσα στην υπόφυση. Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να μου διαταράσσει την όραση και να αρχίσει να διαταράσσει τις ορμόνες. Το προλάβαμε οριακά λίγο πριν εκδηλώσει συμπτώματα. Ευτυχώς, πήγαν όλα καλά. Αφαιρέθηκε όλος ο όγκος σε μία επέμβαση, το οποίο είναι μεγάλη τύχη».
