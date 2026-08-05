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Σάλος στη Βρετανία με πρώην νεοναζί που διεκδικούσε έδρα με τους Συντηρητικούς
Σάλος στη Βρετανία με πρώην νεοναζί που διεκδικούσε έδρα με τους Συντηρητικούς
Οι αντιδράσεις τον ανάγκασαν να αποσύρει την υποψηφιότητά του - Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, είχε υπερασπιστεί την απόφαση να τον επιλέξει το κόμμα τον Μπόουνχιλ-Πέιν
Ένας πρώην νεοναζί, ο οποίος είχε επιλεγεί από τους Συντηρητικούς για να διεκδικήσει έδρα στις δημοτικές εκλογές του 2027, αποσύρθηκε έπειτα από την έντονη αντίδραση που προκάλεσε η υποψηφιότητά του.
Ο Τζόσουα Μπόουνχιλ-Πέιν είχε καταδικαστεί το 2016 για ρατσιστική παρενόχληση της πρώην βουλευτού του Εργατικού Κόμματος Λουτσιάαν Μπέργερ, η οποία είναι Εβραία, ενώ μάλιστα αυτός εξέτιε ποινή φυλάκισης για τη διάδοση αντισημιτικών αναρτήσεων.
Αρχικά, η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, είχε υπερασπιστεί την απόφαση να τον επιλέξει το κόμμα τον Μπόουνχιλ-Πέιν ως υποψήφιο στο Σόμερσετ, λέγοντας ότι είχε επανενταχθεί στην κοινωνία και ότι το κόμμα της «πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες».
Ωστόσο, αναφέρει το BBC, αυτός δήλωσε ότι αποσύρει πλέον την υποψηφιότητά του και ότι του προσφέρθηκε θέση ως σύμβουλος των Συντηρητικών για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνισε ότι η θέση στην Επιτροπή Πολιτισμού και Ένταξης του Συντηρητικού Κόμματος θα επικεντρωθεί στην παροχή συμβουλών για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων ανδρών.
Ο Μπόουνχιλ-Πέιν εξέτισε ποινή φυλάκισης τριών ετών, όταν καταδικάστηκε το 2015 για τη δημοσίευση αντισημιτικού υλικού πριν από μια προγραμματισμένη συγκέντρωση νεοναζιστών. Το 2016 καταδικάστηκε για ρατσιστική παρενόχληση της Μπέργκερ, η οποία σήμερα είναι βαρόνη στη Βουλή των Λόρδων.
Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τις παλαιότερες απόψεις του ως «μη υπερασπίσιμες» και δηλώνει ότι έχει αφιερώσει χρόνια στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού από την αποφυλάκισή του το 2018.
Ωστόσο, συνεχίζει το BBC, η απόφαση του κόμματος να τον επιλέξει για την έδρα του Σόμερσετ προκάλεσε έντονη πολιτική αντίδραση, με εβραϊκές οργανώσεις να αρνούνται την πρόταση για συνάντηση με το κόμμα.
Η βαρόνη Μπέργκερ τόνισε ότι η συμπεριφορά του υποψήφιου στο παρελθόν απέχει «πάρα πολύ» από τα πρότυπα που απαιτούνται για την υποψηφιότητα σε δημόσιο αξίωμα.
Ο Τζόσουα Μπόουνχιλ-Πέιν είχε καταδικαστεί το 2016 για ρατσιστική παρενόχληση της πρώην βουλευτού του Εργατικού Κόμματος Λουτσιάαν Μπέργερ, η οποία είναι Εβραία, ενώ μάλιστα αυτός εξέτιε ποινή φυλάκισης για τη διάδοση αντισημιτικών αναρτήσεων.
Αρχικά, η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, είχε υπερασπιστεί την απόφαση να τον επιλέξει το κόμμα τον Μπόουνχιλ-Πέιν ως υποψήφιο στο Σόμερσετ, λέγοντας ότι είχε επανενταχθεί στην κοινωνία και ότι το κόμμα της «πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες».
Ωστόσο, αναφέρει το BBC, αυτός δήλωσε ότι αποσύρει πλέον την υποψηφιότητά του και ότι του προσφέρθηκε θέση ως σύμβουλος των Συντηρητικών για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνισε ότι η θέση στην Επιτροπή Πολιτισμού και Ένταξης του Συντηρητικού Κόμματος θα επικεντρωθεί στην παροχή συμβουλών για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων ανδρών.
Ο Μπόουνχιλ-Πέιν εξέτισε ποινή φυλάκισης τριών ετών, όταν καταδικάστηκε το 2015 για τη δημοσίευση αντισημιτικού υλικού πριν από μια προγραμματισμένη συγκέντρωση νεοναζιστών. Το 2016 καταδικάστηκε για ρατσιστική παρενόχληση της Μπέργκερ, η οποία σήμερα είναι βαρόνη στη Βουλή των Λόρδων.
Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τις παλαιότερες απόψεις του ως «μη υπερασπίσιμες» και δηλώνει ότι έχει αφιερώσει χρόνια στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού από την αποφυλάκισή του το 2018.
Ωστόσο, συνεχίζει το BBC, η απόφαση του κόμματος να τον επιλέξει για την έδρα του Σόμερσετ προκάλεσε έντονη πολιτική αντίδραση, με εβραϊκές οργανώσεις να αρνούνται την πρόταση για συνάντηση με το κόμμα.
Η βαρόνη Μπέργκερ τόνισε ότι η συμπεριφορά του υποψήφιου στο παρελθόν απέχει «πάρα πολύ» από τα πρότυπα που απαιτούνται για την υποψηφιότητα σε δημόσιο αξίωμα.
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