Εκνευρισμένος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του, έφτυσε στη σκηνή - Η απάντηση του τραγουδιστή
GALA
Βαλάντης μουσικοί Σκηνή

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok ο τραγουδιστής εμφανίζεται ενοχλημένος με την ορχήστρά του

Ιωάννα Μαρίνου
Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Βαλάντης με τους μουσικούς του, καθώς σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται να φτύνει στη σκηνή.

Στο βίντεο καταγράφεται ο τραγουδιστής σε πρόσφατη εμφάνισή του σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, όπου εμφανίζεται με τον Σάκη Αρσενίου,  να φωνάζει αρχικά στην ορχήστρά του, λέγοντας μεταξύ άλλων «κανένας μαέστρο».

 Σε άλλο σημείο, φαίνεται να φτύνει προς το μέρος των μουσικών και να συνεχίζει την ερμηνεία του. Ο Σάκης Αρσενίου, που στεκόταν δίπλα στον καλλιτέχνη του φώναξε «Βαλάντη», ωστόσο ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό του.

Δείτε το βίντεο

@antonisathinas

Εκτός εαυτού ο Βαλάντης με τους μουσικούς, που δεν τον ακολούθησαν. #μπουζουκια #καψουρα #βαλαντης #αθηνα #athensbynight

♬ πρωτότυπος ήχος - Athinas
Ο Βαλάντης μίλησε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εξήγησε αρχικά ότι έφτυσε την τσίχλα του. Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι εκνευρίστηκε και στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, όταν δεν γίνονται οι απαραίτητες πρόβες σε ένα πρόγραμμα.

Όπως είπε αρχικά για το περιστατικό: «Έφτυσα την τσίχλα μου. Αυτό έχει γίνει περίπου πριν από έναν μήνα. Η νύχτα είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ δύσκολο να πληρώσουν μουσικούς, γίνονται ελάχιστες πρόβες. Απλά σέβομαι τη μουσική και την υπηρετώ. Την τσίχλα τη μασάμε για τους σιαγώνες μύες. Είδα τον εαυτό μου και νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε και για τον εκνευρισμό μου. Γίνεται συνέχεια αυτό, κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Την ώρα που είμαι τσαντισμένος, η τσίχλα έγινε κομμάτια και με ενοχλούσε».



Αργότερα, ο Βαλάντης ζήτησε συγγνώμη για την εικόνα που παρουσιάστηκε: «Δέχομαι ότι ήταν αγενής η εικόνα, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό που είδατε» και πρόσθεσε: «Και άλλοι καλλιτέχνες έχουν τσαντιστεί και έχουν φύγει από πίσταΌταν βρίσκομαι σε έναν χώρο σαν καλλιτέχνης μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω εγώ. Μην κρίνετε πια τον καλλιτέχνη.Μην δικάζετε έναν άνθρωπο για μία πράξη»
