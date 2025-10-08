Αίθρα Λυκουρέζου: Είχα πιάσει πάτο, είναι 25 χρόνια που δεν έχω πιει ούτε μαριχουάνα, ούτε χάπια, ούτε ηρεμιστικά
Το 2003 ήμουν 25 και έκτοτε δεν έχω αγγίξει ναρκωτικά, δήλωσε
Την αποχή της εδώ και 25 χρόνια από τα ναρκωτικά σχολίασε η Αίθρα Λυκουρέζου, παραδεχόμενη πως για μια περίοδο στη ζωή της είχε πιάσει πάτο. Σήμερα δηλώνει ότι έχει αφήσει πίσω της κάθε εξάρτηση, τονίζοντας ότι έκτοτε δεν έχει αγγίξει ούτε μαριχουάνα, ούτε χάπια, ούτε ηρεμιστικά.
Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μεταξύ άλλων μίλησε για μία δύσκολη περίοδο που πέρασε στο παρελθόν, περιγράφοντας πώς κατάφερε, βήμα-βήμα να απεξαρτηθεί από τις ναρκωτικές ουσίες.
Η ίδια εξομολογήθηκε ότι είχε «πιάσει πάτο», και πως για ένα διάστημα έπινε πολύ. Όπως είπε, από το 2003 – όταν ήταν 25 ετών – δεν έχει αγγίξει καμία ουσία: ούτε ναρκωτικά, ούτε μαριχουάνα, ούτε χάπια, ούτε αντικαταθλιπτικά ή ηρεμιστικά, παρά μόνο κάποια φυτικά σκευάσματα.
«Σκαλί σκαλί κατάφερα να καθαρίσω και να θεραπευτώ, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Είχα πιάσει πάτο. Το κατάλαβα το τελευταίο διάστημα ότι είχα πιάσει πάτο. Έλεγα ότι πρέπει να κάνω κάτι. Έπινα πάρα πολύ μόνη μου. Το 2003 ήμουν 25 και έκτοτε δεν έχω αγγίξει ναρκωτικά. Είναι 25 χρόνια που δεν έχω πιει ούτε μαριχουάνα, ούτε χάπια, ούτε αντικαταθλιπτικά, ούτε ηρεμιστικά, τίποτα. Έχω μόνο κάτι φυτικά. Γενικότερα δεν θέλω ένα βοήθημα, γιατί ξέρω ότι στη δύσκολη θα κολλήσω. Δεν θέλω να συνδυάζω τα θέματά μου με μία ουσία», δήλωσε η Αίθρα Λυκουρέζου.
Η Αίθρα Λυκουρέζου είχε μιλήσει σε παλαιότερη συνέντευξή της για τη στιγμή που αποφάσισε να βάλει οριστικό τέλος στην κατανάλωση αλκοόλ και στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο διαδικτυακό κανάλι «The Outsiders», είχε αναφερθεί στον τρόπο που μεγάλωσε, επισημαίνοντας ότι οι έντονοι ρυθμοί ζωής των γονιών της την έκαναν συχνά να νιώθει μόνη. Όπως είχε πει, όταν ενηλικιώθηκε, έμενε μόνη της σε ένα σπίτι που η ίδια είχε χαρακτηρίσει «κέντρο διερχομένων».
Μιλώντας για την επαφή της με τις ουσίες, είχε αποκαλύψει ότι είχε δοκιμάσει πολλές και διαφορετικές. Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 2003, όταν αποφάσισε να σταματήσει οριστικά. Όπως είχε εξηγήσει, η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν απολύτως αναγκαία.
«Έχω δοκιμάσει τα πάντα: κοκαΐνη, έκσταση, τριπάκια, όπιο. Μέχρι που, στις 18 Μαΐου 2003, ήρθε η στιγμή που είπα “τέλος”. Πρέπει να ξέρεις, πως όταν σταματάς το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, χρειάζεται να αλλάξεις 180 μοίρες την κοινωνική σου ζωή. Μου πήρε χρόνο να ξεπεράσω τον φόβο μου, να ξαναβγώ στην κοινωνία – είχα πάθει αγοραφοβία. Άλλαξα τα πάντα, αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως, δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή που να το έχω μετανιώσει», είχε δηλώσει η Αίθρα Λυκουρέζου.
Δείτε το βίντεο
