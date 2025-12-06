Ηλίας Βαλάσης: Μου έλεγε ένας φίλος ότι είμαι γεννημένος ηθοποιός, ξεκίνησα σεμινάριο υποκριτικής για πλάκα



Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι οι δυσκολίες που έχει βιώσει έχουν συμβάλει στην απόδοση των χαρακτήρων του, καθώς συχνά, όταν το απαιτεί ο ρόλος, αντλεί από τις προσωπικές του εμπειρίες και συναισθήματα, προκειμένου να ενσαρκώσει πιο πιστά τον εκάστοτε ήρωα που υποδύεται.



Όπως είπε: « Μου αρέσει το περιθώριο. Έζησα στο περιθώριο, υπήρξα σε αυτό, βίωσα όλους αυτούς τους ρόλους από τον πιο πλούσιο μέχρι τον πιο φτωχό μέσα μου, παντού γύρω μου. Από τον πιο κακό μέχρι τον πιο γλυκούλη. Υπήρξα ο πιο χαζός του κόσμου μέχρι τον πιο έξυπνο του κόσμου. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες, για έναν περίεργο λόγο, έχουν καταγραφεί μέσα στην ψυχή μου. Από πολύ μικρός έμπαινα μέσα στη μίμηση, όχι εξωτερικά ».

Η παρότρυνση ενός φίλου του Ηλία Βαλάση να ασχοληθεί με την υποκριτική, ήταν όπως ανέφερε, το έναυσμα για να παρακολουθήσει αρχικά, χωρίς προσδοκίες, σεμινάριο ηθοποιίας.Τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός παίζει σε θεατρικές παραστάσεις και έχει λάβει μέρος σε γνωστά σίριαλ, με τον ίδιο να εξηγεί σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ότι δεν φανταζόταν πόσο ενδιαφέρων είναι ο χώρος της υποκριτικής, πριν ξεκινήσει το σχετικό σεμινάριο.Όσο για τους διαφορετικούς ρόλους που ενσαρκώνει και την τεχνική που εφαρμόζει όταν παίζει, ο Ηλίας Βαλάσης δήλωσε: «Πήγα να κάνω ένα σεμινάριο υποκριτικής και ξαφνικά ανακάλυψα έναν κόσμο που δεν μπορούσα να φανταστώ. Πήγα για πλάκα, γιατί μου έλεγε ένας φίλος μου ότι είμαι γεννημένος ηθοποιός και ότι έπρεπε να το γνωρίσω αυτό. Είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί όταν βούλιαξα σε αυτό, συνειδητοποίησα κάτι: ότι μπορείς να ανασύρεις βιώματα και να τα εκφράσεις. Αυτό που λέμε ρόλοι, είναι ο κάθε χαρακτήρας από εμάς ξεχωριστά. Εγώ έχει τύχει να έχω γνωρίσει χιλιάδες ανθρώπους, με ψυχασθένεια, βούλιαζα μέσα σε αυτό που συνέβαινε απέναντι μου».