Η απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου στη Νεφέλη Μεγκ για το «αφού εκείνη έμεινε έγκυος δεν θα μείνω στο ράφι»

Η παρουσιάστρια απάντησε αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η YouTuber  «έχει πέσει σε ατοπήματα» με τα σχόλιά της

Ιωάννα Μαρίνου
49 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά τα σχόλια της Νεφέλης Μεγκ για την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου, η παρουσιάστρια απάντησε στη YouTuber  αναφέροντας πως με τα σχόλια που κατά καιρούς κάνει για γυναίκες, έχει πέσει σε ατοπήματα.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Νεφέλη Μεγκ ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή της παρουσιάστριας. Όπως είπε η YouTuber: «Συγκινούμαι πολύ που έχει πετύχει αυτό που ήθελε και είναι καλά στη ζωή της. Εφόσον η Κατερίνα Καινούργιου έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ξέρω ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι. Το λέω για καλό, εφόσον το ήθελε πολύ».

Την Παρασκευή, μετά την προβολή του αποσπάσματος στο «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε στη Νεφέλη Μεγκ: «Μου φάνηκε λίγο περίεργο. Εφόσον λες: "Αφού και αυτή βρήκε, έχω ελπίδες κι εγώ". Δηλαδή, μέχρι και αυτή η κακομοίρα που τα κατάφερε, άρα κι εγώ έχω ελπίδες. Χτύπησε λίγο άσχημα, δεν παρεξηγούμαι γιατί φαντάζομαι δεν είχες κακή πρόθεση αλλά ωραίο δεν ήταν έτσι όπως ακούστηκε».

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνο ότι το είπε για εμένα, ούτε που με νοιάζει, αλλά γενικότερα έχει πέσει σε ατοπήματα με γυναίκες. Μία η Σίσσυ Χρηστίδου, μία τα άλλα που έχει πει στο παρελθόν, μία που σχολιάζει τις εξωτερικές εμφανίσεις γυναικών και είναι γυναίκα. Είναι πολύ λίγο χρονικό διάστημα στα πράγματα». Κλείνοντας, η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε: «Πολλές φορές σχολιάζουμε για ωραία πράγματα, γιατί εγώ την παρακολουθώ στα social και καμιά φορά έχει εύστοχους σχολιασμούς. Ξεφεύγουμε από τους εύστοχους, τους χάνουμε και μένουμε στις κακίες που λέει».

Στην ίδια συνέντευξη, η  YouTuber αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με την Ελίνα Παπίλα, σε απογευματινή εκπομπή πριν από μερικά χρόνια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν μπορώ να πιστέψω ότι άλλο είναι και άλλο δείχνει, ρε φίλε». Περιέγραψε μάλιστα περιστατικό από τότε που είχε πάρει συνέντευξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Δεν θα ξεχάσω, όταν πήρα τη συνέντευξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ήταν στον αέρα Παρασκευή και Σάββατο είχαμε εκπομπή, ήταν έξαλλη που με έπαιξε η Μαυραγάνη και δεν έπαιξαν εκείνη. Με είχαν διώξει από το γραφείο. Το γραφείο εν τω μεταξύ ήταν τζάμια και τους άκουγα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν εισέπραττε ενδιαφέρον από την ομάδα της εκπομπής: «Δεν μου έδιναν σημασία σε εκείνη την εκπομπή. Δηλαδή αν η Μαυραγάνη δεν ενδιαφερόταν να με παίξει την επόμενη ημέρα, δεν θα ενδιαφερόταν η εκπομπή στην οποία ήμουν μέρος. Θυμάμαι να είναι όλοι κλεισμένοι μέσα σε εκείνο το γυάλινο δωμάτιο, εγώ ήμουν έξω και καθόμουν στον καναπέ και την άκουγα να ωρύεται». Κλείνοντας, η Νεφέλη Μεγκ υπογράμμισε: «Φάνη, δεν με ήθελαν, το καταλαβαίνεις; Τους το είχαν πει, ήξεραν ότι θα κάνω τη συνέντευξη μια βδομάδα».
Ιωάννα Μαρίνου
49 ΣΧΟΛΙΑ

