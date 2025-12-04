Η Τζέσικα Άλμπα ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία: Καθαρή μαγεία
Η σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στα social media
Ένα ταξίδι στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε η Τζέσικα Άλμπα, δημοσιεύοντας υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η σταρ του Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα επισκέφτηκε την περιοχή Αλ Ούλα και δήλωσε ενθουσιασμένη.
Αφού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη συγκεκριμένη τοποθεσία, η ηθοποιός έκανε λόγο για μαγεία και για ένα ζωντανό μουσείο.
Όπως έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της: «Καθαρή μαγεία. Ήρεμη, προστατευμένη, βαθιά γαλήνια. Κάθε κατεύθυνση κουβαλούσε το βάρος και την ομορφιά της αρχαίας ιστορίας — σαν να περιπλανιέσαι μέσα σε ένα ζωντανό μουσείο».
Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Τζέσικα Άλμπα
