Γκουέντολιν Κρίστι: Η εκκεντρική εμφάνιση που θύμισε μαλλί της γριάς
Η Μπριέν του «Game of Thrones» τράβηξε όλα τα βλέμματα με την πρόσφατη εμφάνισή της
Σε μία εκκεντρική εμφάνιση προχώρησε η Γκουέντολιν Κρίστι, η ηθοποιός που υποδύθηκε την Μπριέν στο «Game of Thrones».
Το βράδυ της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, η Κρίστι έδωσε το «παρών» στα Fashion Awards 2025 με μία ξανθιά περούκα, που θύμισε σε πολλούς, μαλλί της γριάς. Το look ήταν ιδιαίτερα ανατρεπτικό, έχοντας έντονο και το θεατρικό στοιχείο. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με παλτό σε μαύρη απόχρωση, λευκό πουκάμισο, παντελόνι σε ίσια γραμμή και γόβες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia
Game of Thrones actress Gwendoline Christie shows off bizarre hairstyle while attending the British Fashion Awards. pic.twitter.com/wSUpE9y38P— Oli London (@OliLondonTV) December 2, 2025
