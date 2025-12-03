Γκουέντολιν Κρίστι: Η εκκεντρική εμφάνιση που θύμισε μαλλί της γριάς
Γκουέντολιν Κρίστι: Η εκκεντρική εμφάνιση που θύμισε μαλλί της γριάς

Η Μπριέν του «Game of Thrones» τράβηξε όλα τα βλέμματα με την πρόσφατη εμφάνισή της

Γκουέντολιν Κρίστι: Η εκκεντρική εμφάνιση που θύμισε μαλλί της γριάς
Ιωάννα Μαρίνου
Σε μία εκκεντρική εμφάνιση προχώρησε η Γκουέντολιν Κρίστι, η ηθοποιός που υποδύθηκε την Μπριέν στο «Game of Thrones».

Το βράδυ της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, η Κρίστι έδωσε το «παρών» στα Fashion Awards 2025 με μία ξανθιά περούκα, που θύμισε σε πολλούς, μαλλί της γριάς. Το look ήταν ιδιαίτερα ανατρεπτικό, έχοντας έντονο και το θεατρικό στοιχείο.  Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με παλτό σε μαύρη απόχρωση, λευκό πουκάμισο, παντελόνι σε ίσια γραμμή και γόβες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Γκουέντολιν Κρίστι: Η εκκεντρική εμφάνιση που θύμισε μαλλί της γριάς
Γκουέντολιν Κρίστι: Η εκκεντρική εμφάνιση που θύμισε μαλλί της γριάς

Φωτογραφίες: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ιωάννα Μαρίνου

