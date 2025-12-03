Γκουέντολιν Κρίστι: Η εκκεντρική εμφάνιση που θύμισε μαλλί της γριάς





Σε μία εκκεντρική εμφάνιση προχώρησε η Γκουέντολιν Κρίστι , η ηθοποιός που υποδύθηκε την Μπριέν στο « Game of Thrones ».

Fashion Awards 2025 με μία ξανθιά περούκα, που θύμισε σε πολλούς, μαλλί της γριάς. Το look ήταν ιδιαίτερα ανατρεπτικό, έχοντας έντονο και το θεατρικό στοιχείο. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με παλτό σε μαύρη απόχρωση, λευκό πουκάμισο, παντελόνι σε ίσια γραμμή και γόβες.





Το βράδυ της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, η Κρίστι έδωσε το «παρών» στα: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia