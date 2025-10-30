Η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίστηκε με διαφανές φόρεμα και χωρίς σουτιέν - Δείτε φωτογραφία
Η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίστηκε με διαφανές φόρεμα και χωρίς σουτιέν - Δείτε φωτογραφία
Η ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με την τολμηρή ενδυματολογική επιλογή της
Μια τολμηρή εμφάνιση πραγματοποίησε η Σίντνεϊ Σουίνι επιλέγοντας ένα διαφανές φόρεμα χωρίς σουτιέν σε πρόσφατη εκδήλωση που έδωσε το «παρών».
Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί του φετινού «Variety Power of Women: Los Angeles» με ένα λαμπερό ασημί φόρεμα, από το οποίο διαφαίνονταν σημεία του σώματός της, όπως το μπούστο της.
Η Σουίνι πόζαρε στους φωτογράφους με αυτοπεποίθηση, δείχνοντας παράλληλα το νέο της look, το κοντό καρέ που υιοθέτησε πρόσφατα. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με μακριά ασημένια σκουλαρίκια και δαχτυλίδια στο ίδιο ύφος.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή της
Η Σίντνεϊ Σουίνι ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς, όπως είχε ανακοινώσει το «Variety» τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ανάμεσα σε όσους τιμήθηκαν περιλαμβάνονταν επίσης η Τζέιμι Λι Κέρτις, η Νικόλ Σέρζινγκερ, η Γουάντα Σάικς και η Κέιτ Χάντσον.
Πριν ξεκινήσει η τελετή, η Σουίνι μίλησε στο ίδιο μέσο για το τέλος των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν του «Euphoria» στο HBO Max. Η σταρ αποκάλυψε πως πρόκειται να ολοκληρώσει τις τελευταίες της σκηνές μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας: «Θα είναι μια πραγματικά γλυκόπικρη στιγμή».
Φωτογραφίες: AP
@entertainmenttonight
Sydney Sweeney makes a silver splash on the Variety Power of Women Red Carpet with Jamie Lee Curtis. 📸 #sydneysweeney #euphoria #jamieleecurtis #varietypowerofwomen♬ original sound - Entertainment Tonight
