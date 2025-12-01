Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Δείτε φωτογραφίες
«Εβδομάδα φίλων», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η ηθοποιός για τις ημέρες που πέρασε στη Disneyland
Άλμπουμ με φωτογραφίες από τις στιγμές που πέρασε με φίλους μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών δημοσίευσε στο Instagram η Σίντνεϊ Σουίνι.
Όπως φαίνεται στα καρέ, η νεαρή ηθοποιός ντύθηκε, μεταξύ άλλων, ως η σέξι εκδοχή του δράκου από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Σρεκ».
Η Σούινι φόρεσε ένα κόκκινο κορμάκι που τόνιζε το ντεκολτέ της ενώ συνόδευσε το ντύσιμό της με μαύρες κάλτσες και μαύρα τακούνια.
«Εβδομάδα φίλων ❤️», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η ηθοποιός για τις ημέρες που πέρασε στη Disneyland και σε καραόκε με φίλους.
