Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Σίντνεϊ Σουίνι Ημέρα των Ευχαριστιών Σρεκ

Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Δείτε φωτογραφίες

«Εβδομάδα φίλων», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η ηθοποιός για τις ημέρες που πέρασε στη Disneyland 

Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Δείτε φωτογραφίες
39 ΣΧΟΛΙΑ
Άλμπουμ με φωτογραφίες από τις στιγμές που πέρασε με φίλους μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών δημοσίευσε στο Instagram η Σίντνεϊ Σουίνι.

Όπως φαίνεται στα καρέ, η νεαρή ηθοποιός ντύθηκε, μεταξύ άλλων, ως η σέξι εκδοχή του δράκου από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Σρεκ».

Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Δείτε φωτογραφίες
Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Δείτε φωτογραφίες
Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Δείτε φωτογραφίες
Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Δείτε φωτογραφίες
Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Δείτε φωτογραφίες


Η Σούινι φόρεσε ένα κόκκινο κορμάκι που τόνιζε το ντεκολτέ της ενώ συνόδευσε το ντύσιμό της με μαύρες κάλτσες και μαύρα τακούνια.

«Εβδομάδα φίλων ❤️», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η ηθοποιός για τις ημέρες που πέρασε στη Disneyland και σε καραόκε με φίλους.



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μαδούρο επανεμφανίζεται δημόσια, καταγγέλλει «επίθεση» των ΗΠΑ και ζητά στήριξη από τον ΟΠΕΚ

Παρέμεινε στην κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ μετά το επικό διπλό στη Λιβαδειά - Σε απόσταση βολής η ΑΕΚ 3-2 τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο - Δείτε τα γκολ

Χειρουργήθηκε και μπήκε στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στη Λούτσα - Το παρελθόν του οδηγού που παρέσυρε την οικογένεια
39 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης