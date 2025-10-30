Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Θέλω να παντρευτώ, έχω πάει 30
Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς, δήλωσε το μοντέλο για τον Χρήστο Μάστορα
Την πρόθεσή της να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση με τον Χρήστο Μάστορα και να παντρευτούν, εξέφρασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, δηλώνοντας πως αφού έκλεισε τα 30 σκέφτεται πιο σοβαρά το σενάριο ενός γάμου.
Το μοντέλο θα είναι η επόμενη καλεσμένη στο vidcast «Ansestea» στο YouTube και σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο «Πρωινό», η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα αντιδρούσε, εάν «της έκανε αύριο πρόταση γάμου ο σύντροφός της».
Τότε, το μοντέλο εξήγησε ότι όχι μόνο θα ανταποκρινόταν θετικά στο κεφάλαιο του γάμου, αλλά πως στο πρόσωπο του τραγουδιστή βλέπει έναν καλό πατέρα: «Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς ο Χρήστος. Θέλω να παντρευτώ, έχω πάει 30».
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας, χαρακτηρίζοντας την πατρότητα ως την πιο συναρπαστική εμπειρία που θα μπορούσε να ζήσει.
Ο τραγουδιστής, αναφερόμενος στις όμορφες στιγμές που έχει ήδη βιώσει, εξήγησε ότι τίποτα δεν θα τον ενθουσίαζε περισσότερο από το να αποκτήσει παιδί κάποια μέρα. «Έχοντας βιώσει αρκετά συναρπαστικά πράγματα στη ζωή μου, νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή και δεν σου το λέω επειδή θέλω ή το επιδιώκω, αλλά επειδή νομίζω ότι βιολογικά είμαστε κάπως κουρδισμένοι να γεμίζουμε χαρά με το να εξασφαλίζουμε την επιβίωση του είδους μέσα από την αναπαραγωγή», ανέφερε στη συνέντευξή του στο περιοδικό «Esquire».
Με χιουμοριστική διάθεση, πρόσθεσε στη συνέχεια: «Σύμφωνα πάντα με φίλους που έχουν κάνει, είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Λες να είναι καμιά συνωμοσία και να θέλουν να με υποδεχτούν στο κλαμπ και να μας κοροϊδεύουν μετά;».
«Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή»
