Ελισάβετ Μουτάφη για Μάνο Νιφλή: Ο γάμος έχει δυσκολίες και συγκρούσεις, αλλά είναι πιο ωραίος από ό,τι τον φανταζόμουν
Αλίμονο αν δεν διαφέρουμε ως ζευγάρι, σχολίασε η ηθοποιός για τη σχέση της με τον δημοσιογράφο
Ο γάμος της Ελισάβετ Μουτάφη με τον Μάνο Νιφλή μπορεί να συνοδεύεται από δυσκολίες και συγκρούσεις, η ηθοποιός ωστόσο παραδέχτηκε ότι ο έγγαμος βίος είναι πιο ωραίος από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από επτά χρόνια και το 2024 υιοθέτησε τον γιο του από την Αφρική. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε η Ελισάβετ Μουτάφη στο περιοδικό «OK!» μίλησε για τη ζωή τους ως παντρεμένοι και περιέγραψε την καθημερινότητά τους, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Όσο για το πώς εξελίσσεται ο γάμος της με τον δημοσιογράφο, η ηθοποιός δήλωσε: «Ο γάμος είναι πιο ωραίος από ό,τι τον φανταζόμουν, με τις δυσκολίες του φυσικά, τις συγκρούσεις του, με τα όλα του. Με τον Μάνο έχουμε και οι δυο τις δουλειές μας. Είμαστε αρκετές ώρες εκτός σπιτιού. Είναι ωραίο να έχεις τον χώρο σου, τον χρόνο σου και μετά να συναντάς τον άλλον. Βρίσκεις τις ισορροπίες σου, γιατί όλοι έχουμε νεύρα και κούραση λόγω της καθημερινής ρουτίνας. Αλλά προσπαθούμε να βρίσκουμε ποιοτικό χρόνο. Όπως τα Σαββατοκύριακα, που πηγαίνουμε στο σπίτι μας στην Αίγινα, βγαίνουμε για φαγητό, παίζει ο μικρός».
Σε ερώτηση για το εάν η Ελισάβετ Μουτάφη συναντήθηκε με τον σύζυγό της την κατάλληλη στιγμή, η ίδια απάντησε: «Ναι, βέβαια. Η δουλειά μου πήγαινε πάτα καλά, ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά δεν το κυνηγούσα κιόλας. Κι αυτό φαινόταν. Με τον Μάνο γνωριστήκαμε πριν από επτά χρόνια, τώρα είμαι 49. Ήρθε τη στιγμή που το ένιωσα. Θα ρωτήσει κάποιος: “Σε εκείνη την ηλικία;”. Ναι, απαντώ. Τότε συνάντησα τον άνθρωπο μου. Είναι πολύ απλό. Πιστεύω ότι η πραγματικότητα σου είναι αυτό που κάνεις αυθόρμητα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν με γοητεύει στον Μάνο. Θαυμάζω πολύ το μυαλό του. Μου αρέσει το χιούμορ του. Εντάξει, έχουμε τις συγκρούσεις μας. Πολλές φορές τον θεωρώ οξύθυμο. Εγώ δεν είμαι. Αλλά αλίμονο αν δεν διαφέρουμε ως ζευγάρι».
