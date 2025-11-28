Φίνος Φιλμ: Το βίντεο για την Black Friday
Στο σύντομο κλιπ, συμμετέχουν οι Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κώστας Βουτσάς και άλλοι
Ένα αφιέρωμα έκανε η Φίνος Φιλμ για την Black Friday, σε βίντεο που δημοσίευσε στην επίσημη σελίδα της στα social media.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram, διακρίνει κανείς διάσημες σκηνές από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, με γνωστούς ηθοποιούς της εποχής να πρωταγωνιστούν.
Στο σύντομο κλιπ, συμμετέχουν οι Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Θανάσης Βέγγος, Κώστας Βουτσάς και άλλοι. «Μπλακ όπως Φράϊντει. Απολαύστε το», γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.
Δείτε το βίντεο
