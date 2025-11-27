Θάνος Παπαδόπουλος: Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του
Θάνος Παπαδόπουλος: Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του
Τον ευχαριστούμε για τις ερμηνείες που μας χάρισε, αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Θάνου Παπαδόπουλου και η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του «τεντιμπόι» του ελληνικού σινεμά με ένα αφιερωματικό βίντεο στα social media.
Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα κλιπ με σκηνές στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Θάνος Παπαδόπουλος στο πλευρό μεταξύ άλλων της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Κώστα Βουτσά.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Πριν ένα χρόνο αποχαιρετίσαμε τον μεγάλο ''τεντιμπόι'' του ελληνικού σινεμά, Θανάση Παπαδόπουλο. Σήμερα τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές του στη Φίνος Φιλμ και τον ευχαριστούμε εκεί ψηλά για τις ερμηνείες που μας χάρισε».
Δείτε την ανάρτηση
