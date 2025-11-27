ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Έλενα Χριστοπούλου: Όταν μια γυναίκα είναι άτεκνη είναι στο περιθώριο και όταν κάποια μένει έγκυος της συγχωρούνται όλα
GALA
Έλενα Χριστοπούλου Έγκυος

Έλενα Χριστοπούλου: Όταν μια γυναίκα είναι άτεκνη είναι στο περιθώριο και όταν κάποια μένει έγκυος της συγχωρούνται όλα

Αυτή η διαφοροποίηση με νευρίαζε πάντα, συμπλήρωσε η booker

Έλενα Χριστοπούλου: Όταν μια γυναίκα είναι άτεκνη είναι στο περιθώριο και όταν κάποια μένει έγκυος της συγχωρούνται όλα
18 ΣΧΟΛΙΑ
Για διάκριση ως προς το τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι έγκυες γυναίκες από εκείνες που δεν έχουν παιδιά έκανε λόγο η Έλενα Χριστοπούλου. Η booker έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση με αφορμή τη δήλωση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη ότι «τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες».

Η Έλενα Χριστοπούλου υποστήριξε ότι η κοινωνία θέτει στο περιθώριο στις άτεκνες γυναίκες. Αντιθέτως, σύμφωνα με εκείνη, στις εγκύους συγχωρούνται όλα, ενώ ξαφνικά γίνεται καλή και συμπαθής. Όπως ανέφερε, ο διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης τη νευριάζει.

Κάνοντας το δικό της σχόλια μετά από όσα είπε η τραγουδίστρια στο «Buoingiorno», η Έλενα Χριστοπούλου είπε στην εκπομπή «Real View», το βράδυ της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου: «Εμένα μου τη δίνει όταν μια γυναίκα είναι άτεκνη και είναι σε ένα περιθώριο. Και όταν μια γυναίκα μένει έγκυος είναι μια γυναίκα που της συγχωρούνται όλα, που γίνεται καλή, που ξαφνικά τη συμπαθούμε. Είναι περίεργο, δεν τολμάω να το πιάσω, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή μια γυναίκα γεννάει σταματάει να είναι κακός άνθρωπος. Αυτή η διαφοροποίηση με νευρίαζε πάντα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:35


Ειδήσεις σήμερα:

GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ

«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)

Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης