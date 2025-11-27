Έλενα Χριστοπούλου: Όταν μια γυναίκα είναι άτεκνη είναι στο περιθώριο και όταν κάποια μένει έγκυος της συγχωρούνται όλα
Αυτή η διαφοροποίηση με νευρίαζε πάντα, συμπλήρωσε η booker
Για διάκριση ως προς το τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι έγκυες γυναίκες από εκείνες που δεν έχουν παιδιά έκανε λόγο η Έλενα Χριστοπούλου. Η booker έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση με αφορμή τη δήλωση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη ότι «τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες».
Η Έλενα Χριστοπούλου υποστήριξε ότι η κοινωνία θέτει στο περιθώριο στις άτεκνες γυναίκες. Αντιθέτως, σύμφωνα με εκείνη, στις εγκύους συγχωρούνται όλα, ενώ ξαφνικά γίνεται καλή και συμπαθής. Όπως ανέφερε, ο διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης τη νευριάζει.
Κάνοντας το δικό της σχόλια μετά από όσα είπε η τραγουδίστρια στο «Buoingiorno», η Έλενα Χριστοπούλου είπε στην εκπομπή «Real View», το βράδυ της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου: «Εμένα μου τη δίνει όταν μια γυναίκα είναι άτεκνη και είναι σε ένα περιθώριο. Και όταν μια γυναίκα μένει έγκυος είναι μια γυναίκα που της συγχωρούνται όλα, που γίνεται καλή, που ξαφνικά τη συμπαθούμε. Είναι περίεργο, δεν τολμάω να το πιάσω, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή μια γυναίκα γεννάει σταματάει να είναι κακός άνθρωπος. Αυτή η διαφοροποίηση με νευρίαζε πάντα».
