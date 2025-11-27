Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες





Τη στάση και τα σχόλια που συχνά δέχονται οι γυναίκες χωρίς παιδιά περιέγραψε η Ελεονώρα Ζουγανέλη , σημειώνοντας ότι πολλές φορές τις αντιμετωπίζουν ως «κακομοίρες», όπως είπε.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια τόνισε ότι σέβεται τόσο τις γυναίκες που γίνονται μητέρες όσο και εκείνες που δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία συχνά αντιμετωπίζει τις άτεκνες μητέρες με παρωχημένη νοοτροπία. Όπως είπε:

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι για εκείνη η οικογένεια δεν συνδέεται απαραίτητα με τον γάμο και ότι ο καθένας πρέπει να κινείται με βάση τις πραγματικές επιθυμίες και ανάγκες του.Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, μίλησε και για το κομμάτι της μητρότητας, δηλώνοντας πως πρόκειται για μία ιερή απόφαση, στην οποία δεν είναι σίγουρη αν μπορεί στην παρούσα φάση της ζωής της να ανταποκριθεί.Η έννοια της οικογένειας για μένα δεν έχει να κάνει με τον γάμο. Δεν είμαι κατά του γάμου. Γενικά δεν είμαι υπέρ και κατά σε τίποτα. Καλό είναι καθένας να κάνει αυτό που θέλει και που τον κάνει εκείνον να νιώθει καλά. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας να επιλέξει τη ζωή του. Με τίποτα δεν θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα. Για μια γυναίκα, το να γίνει μάνα είναι πολύ ιερό. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι καλά στη ζωή μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε μια τέτοια συνθήκη. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με αυτό που μου συμβαίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί κάτι και να αλλάξει αυτό. Σέβομαι πάρα πολύ τις μανάδες και σέβομαι πολύ και τις γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες. Υπάρχει μια νοοτροπία πολύ παλιά