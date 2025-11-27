The Voice of Hind Rajab: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας
Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «The Voice of Hind Rajab», σε σενάριο και σκηνοθεσία της δύο φορές υποψήφιας για Όσκαρ Καουτέρ Μπεν Χάνια.
Το φιλμ ξετυλίγει την τραγική ιστορία της 6χρονης Χιντ Ρατζάμπ, η οποία σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα το πρωί της 29ης Ιανουαρίου του 2024 μαζί με έξι μέλη της οικογένειάς της.
Η μικρή Χιντ και η οικογένειά της προσπαθούσαν να διαφύγουν, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δέχτηκε πυρά με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο θείος, η θεία και τρία ξαδέλφια της.
Η Χιντ μαζί με την 15χρονη ξαδέρφη της, Λαγιάν, επέζησαν αρχικά και επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS) ζητώντας βοήθεια. Αργότερα βρέθηκε το αυτοκίνητο με το κορίτσι και τους διασώστες που την είχαν εντοπίσει να είναι νεκροί.
Δείτε το τρέιλερ
Το περιστατικό προκάλεσε παγκόσμιες διαμαρτυρίες μεταξύ άλλων και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου οι φοιτητές μετονόμασαν το κτίριο «Χάμιλτον Χολ» σε «Χίντ Χολ».
Το φιλμ χρησιμοποιεί τα αληθινά ηχητικά της μικρής Χιντ, όπως καταγράφηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο της Ερυθράς Ημισελήνου.
Πρωταγωνιστούν οι Σάγια Κιλανί, Μοτάζ Μαλχές, Κλάρα Κούρι και Αμέρ Χλεχέλ. Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φίνιξ, Ρούνι Μάρα, Αλφόνσο Κουαρόν και Τζόναθαν Γκλέιζερ.
Την περασμένη εβδομάδα το φιλμ άνοιξε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντόχα ενώ είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Τυνησίας για τα 98α Βραβεία Όσκαρ.
