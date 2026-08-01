112 για εκκένωση της Λιβαδόστρας Βοιωτίας - Σε απόσταση 10 μέτρων από τα σπίτια οι φλόγες, λέει ο πρόεδρος Λεύκτρων
112 για εκκένωση της Λιβαδόστρας Βοιωτίας - Σε απόσταση 10 μέτρων από τα σπίτια οι φλόγες, λέει ο πρόεδρος Λεύκτρων
Όπως τόνισε ο ίδιος, υπάρχει κίνδυνος η πυρκαγιά να περάσει το βουνό και να ενωθεί με το μέτωπο της Ξηρονομής
Η φωτιά που μαίνεται στη Λιβαδόστρα Βοιωτίας πλησιάζει επικίνδυνα τον οικισμό, με τις φλόγες να βρίσκονται, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από τα σπίτια.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 11.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λεύκτρα.
Όπως προειδοποίησε, υπάρχει κίνδυνος η πυρκαγιά να περάσει το βουνό και να ενωθεί με το μέτωπο της Ξηρονομής.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 11.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λεύκτρα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Κοινότητας Λεύκτρων, Χαράλαμπος Καραμπάρης, έκανε λόγο για μεγάλο πύρινο μέτωπο και απηύθυνε έκκληση για άμεση ενίσχυση των εναέριων πυροσβεστικών μέσων.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβαδόστρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λιβαδόστρα απομακρυνθείτε προς #Λεύκτρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Όπως προειδοποίησε, υπάρχει κίνδυνος η πυρκαγιά να περάσει το βουνό και να ενωθεί με το μέτωπο της Ξηρονομής.
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