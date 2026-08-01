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Φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς: 112 για εκκένωση των περιοχών Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Κατελειός προς Αργοστόλι, δείτε βίντεο

112 για εκκένωση της Λιβαδόστρας Βοιωτίας - Σε απόσταση 10 μέτρων από τα σπίτια οι φλόγες, λέει ο πρόεδρος Λεύκτρων
ΕΛΛΑΔΑ
Βοιωτία Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά

112 για εκκένωση της Λιβαδόστρας Βοιωτίας - Σε απόσταση 10 μέτρων από τα σπίτια οι φλόγες, λέει ο πρόεδρος Λεύκτρων

Όπως τόνισε ο ίδιος, υπάρχει κίνδυνος η πυρκαγιά να περάσει το βουνό και να ενωθεί με το μέτωπο της Ξηρονομής

112 για εκκένωση της Λιβαδόστρας Βοιωτίας - Σε απόσταση 10 μέτρων από τα σπίτια οι φλόγες, λέει ο πρόεδρος Λεύκτρων
8 ΣΧΟΛΙΑ
Η φωτιά που μαίνεται στη Λιβαδόστρα Βοιωτίας πλησιάζει επικίνδυνα τον οικισμό, με τις φλόγες να βρίσκονται, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από τα σπίτια.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 11.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λεύκτρα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Κοινότητας Λεύκτρων, Χαράλαμπος Καραμπάρης, έκανε λόγο για μεγάλο πύρινο μέτωπο και απηύθυνε έκκληση για άμεση ενίσχυση των εναέριων πυροσβεστικών μέσων.

Όπως προειδοποίησε, υπάρχει κίνδυνος η πυρκαγιά να περάσει το βουνό και να ενωθεί με το μέτωπο της Ξηρονομής.
8 ΣΧΟΛΙΑ

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