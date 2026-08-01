Στο Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εξέλιξη των πυρκαγιών, εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες
Στο Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εξέλιξη των πυρκαγιών, εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες
Ενημερώθηκε για τα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου (στο Πόρτο Γερμενό) και της Ξηρονομής Βοιωτίας, περιοχές όπου η κατάσταση παραμένει δύσκολη
Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών που μαίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου (στο Πόρτο Γερμενό) και της Ξηρονομής Βοιωτίας, περιοχές όπου η κατάσταση παραμένει δύσκολη.
Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και τις υπηρεσίες που δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες, που συχνά δεν επιτρέπουν καν τη χρήση εναέριων μέσων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου (στο Πόρτο Γερμενό) και της Ξηρονομής Βοιωτίας, περιοχές όπου η κατάσταση παραμένει δύσκολη.
Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και τις υπηρεσίες που δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες, που συχνά δεν επιτρέπουν καν τη χρήση εναέριων μέσων.
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