Συνελήφθη 57χρονος στη Μύκονο για εκβίαση, ζητούσε 50.000 ευρώ για να σταματήσει ψευδείς καταγγελίες

Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο υπόθεσης εκβίασης σε βάρος επιχείρησης του νησιού.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης, προκειμένου να σταματήσειΎστερα από άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε στον 57χρονο σε προκαθορισμένη συνάντηση.Τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.*Πηγή φωτογραφίας: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου ΑιγαίουΠηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ