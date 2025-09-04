ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

The Voice of Hind Rajab: Η απόλυτη αποθέωση στην πρεμιέρα της ταινίας με χειροκρότημα διάρκειας 23 λεπτών

Το φιλμ για την πεντάχρονη Χιντ Ρατζάμπ που σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα συγκίνησε το κοινό στο Φεστιβάλ της Βενετίας

Ελένη Μήτση
Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε η ταινία «The Voice of Hind Rajab» στην πρεμιέρα της, καθώς απέσπασε χειροκρότημα διάρκειας 23 λεπτών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Το φιλμ για την πεντάχρονη Χιντ Ρατζάμπ που σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα συγκίνησε το κοινό, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, καθώς μέσα από βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από την αίθουσα φαίνονται θεατές, δημοσιογράφοι και οι πρωταγωνιστές να έχουν δακρύσει.

Συγκεκριμένα, ο πρωταγωνιστής Μοτάζ Μαχίς σηκώθηκε όρθιος κρατώντας την παλαιστινιακή σημαία, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν στα χέρια τους φωτογραφία του άτυχου μικρού κοριτσιού. Μάλιστα, οι Χοακίν Φίνιξ και Ρούνεϊ Μάρα ξέσπασαν σε κλάματα.

Το «The Voice of Hind Rajab» σε σκηνοθεσία της Κάουθερ Μπεν Χανία είχε περιγραφεί από τους κριτικούς ως «η πιο ισχυρή και επείγουσα συμμετοχή του φεστιβάλ φέτος».

Η ταινία προβάλλει την τελευταία, αγωνιώδη τηλεφωνική κλήση της Ρατζάμπ, η οποία τον Ιανουάριο του 2024 παγιδεύτηκε στα ερείπια ενός αυτοκινήτου στη βόρεια Γάζα, περιτριγυρισμένη από τα άψυχα σώματα των θείων της και τεσσάρων μικρών ξαδέλφων της. Κρυμμένη κάτω από ένα κάθισμα και η μόνη που ήταν ζωντανή, η Χιντ κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS). Ωστόσο, τόσο το παιδί όσο και οι διασώστες που την αναζητούσαν σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις.

Η Μπεν Χανία δήλωσε: «Όταν άκουσα για πρώτη φορά τη φωνή της Χιντ Ρατζάμπ, υπήρχε κάτι πέρα από τα λόγια της. Ήταν η φωνή της ίδιας της Γάζας που καλούσε σε βοήθεια – και κανείς δεν μπορούσε να τη φτάσει». Η ταινία χρησιμοποιεί τις πραγματικές ηχογραφήσεις της τηλεφωνικής κλήσης της Χιντ και αφηγείται την ιστορία μέσω μιας ομάδας της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου που προσπαθεί να συντονίσει τη διάσωσή της.

Σε δήλωσή της εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας παραγωγής, η ηθοποιός Σάτζα Κιλάμι ανέφερε: «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ δεν χρειάζεται την υπεράσπισή μας. Αυτή η ταινία δεν είναι μία γνώμη ή βασισμένη στη φαντασία. Βασίζεται στην αλήθεια. Η ιστορία της Χιντ φέρει το βάρος ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι μόνο δική της. Η φωνή της είναι μία από τα 19.000 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια».

Η μητέρα της πεντάχρονης εξέφρασε την ελπίδα της, πως η ταινία θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου: «Όλος ο κόσμος μας άφησε να πεθάνουμε, να πεινάσουμε, να ζούμε με τον φόβο και να εκτοπιστούμε βίαια, χωρίς να κάνει τίποτα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) από την πόλη της Γάζας, όπου ζει με τον γιο της, ηλικίας πέντε ετών.

Ελένη Μήτση
