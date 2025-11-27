Δάφνη Καραβοκύρη για την εκπομπή της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη: «Απορώ ποιος το βλέπει, θεωρώ γελοίες κάποιες συζητήσεις»
Ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει ένα βίντεο, το θέμα είναι να μην κανιβαλίζει την ουσία της φύσης ενός επαγγέλματος, δήλωσε
Την τοποθέτησή της για το νέο vidcast της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη έκανε η Δάφνη Καραβοκύρη το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου. Σχολιάζοντας ανοιχτά το περιεχόμενο της νέας διαδικτυακής εκπομπής της και τις θεματικές που επιλέγει να θίξει, η δημοσιογράφος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της, σημειώνοντας πως «θεωρεί γελοίες κάποιες συζητήσεις».
Αφορμή αποτέλεσαν τα περιστατικά ακραίου φλερτ, που αποκάλυψε ότι έχει ζήσει η Γαρυφαλλιά Καληφωνή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της. Η Δάφνη Καραβοκύρη μιλώντας στην εκπομπή Real View σχολίασε πως τα εν λόγω θέματα είναι τελείως αδιάφορα, ενώ τόνισε πως η ίδια δεν θα τα παρακολουθούσε.
Μιλώντας για το περιεχόμενο του vidcast και γενικότερα για το είδος των συνεντεύξεων που φιλοξενούνται σε αντίστοιχες παραγωγές, υπογράμμισε ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τη χρησιμότητα, αλλά και το κοινό στο οποίο απευθύνονται τέτοιες εκπομπές, εκφράζοντας την απορία της για το ποιοι τελικά ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τέτοιου τύπου συζητήσεις.
«Μπορώ να πω κάτι με ευγένεια και με σεβασμό; Δεν θα μπορούσα να δω ποτέ τέτοιο περιεχόμενο. Απορώ ποιος κάθεται και το βλέπει, απορώ ποιον αφορά αυτές οι συνεντεύξεις. Κάπου έχει χαθεί και η σημασία του να κάνεις συνέντευξη. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει ένα βίντεο, το θέμα είναι να μην κανιβαλίζει την ουσία της φύσης ενός επαγγέλματος», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, η Δάφνη Καραβοκύρη επέμεινε στην κριτική της, εκφράζοντας τη στάση της απέναντι στην υπερέκθεση προσωπικών εμπειριών, τις οποίες, όπως άφησε να εννοηθεί, θεωρεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια της δημοσιογραφικής ή ψυχαγωγικής προσέγγισης. «Τις θεωρώ γελοίες αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε, αποτυπώνοντας τη δυσαρέσκειά της για το είδος περιεχομένου που, όπως υποστήριξε, κερδίζει ολοένα και περισσότερο χώρο στις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες.
