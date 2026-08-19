Θετικός στην κοκαΐνη ο Νικ Κύργιος, του επιβλήθηκε προσωρινός αποκλεισμός από το τένις - «Έκανα ένα τεράστιο λάθος», λέει



Κύργιος: Έκανα ένα τεράστιο λάθος

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Σε προσωρινό αποκλεισμό από το τένις τέθηκε ομετά από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για κοκαΐνη στον οποίο υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Mallorca Open τον περασμένο Ιούνιο. Ο 31χρονος Ελληνοαυστραλός, πρώην Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης,, στο οποίο εντοπίστηκε βενζοϋλεκγονίνη, μεταβολίτης της κοκαΐνης.Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA), ο Κύργιος βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού από τις 4 Αυγούστου. Έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν το έχει πράξει. Κατά τη διάρκεια της τιμωρίας του, ο Ελληνοαυστραλός δεν έχει δικαίωμα να αγωνίζεται, να προπονεί ή να παρευρίσκεται σε Grand Slam και σε διοργανώσεις που τελούν υπό την αιγίδα των επαγγελματικών τουρ ανδρών και γυναικών.Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Κύργιος ανέλαβε την ευθύνη για το θετικό δείγμα, κάνοντας λόγο για ένα «τεράστιο λάθος». Ο 31χρονος αναφέρθηκε παράλληλα στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια και στην επιβάρυνση που, όπως είπε, είχαν τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική του κατάσταση. «Το σώμα μου δεν ήταν σε θέση να κάνει αυτό που το μυαλό μου περίμενε από αυτό», έγραψε.«Το να αποδεχθώ ότι βρίσκομαι κοντά στο τέλος της καριέρας μου ήταν δυσκολότερο από όσο μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί αυτό που έκανα», πρόσθεσε. Ο Κύργιος ανακοίνωσε επίσης ότι θα απομακρυνθεί για τις επόμενες 28 ημέρες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή, προκειμένου, όπως ανέφερε, να επικεντρωθεί στον εαυτό του.Αναλυτικά η δήλωση του Νικ Κύργιου: «Ήθελα να το ακούσετε πρώτα από εμένα. Πρόσφατα απέτυχα σε έλεγχο ντόπινγκ στη Μαγιόρκα, καθώς βρέθηκα θετικός στην κοκαΐνη. Έκανα ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι' αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους θαυμαστές μου, την οικογένειά μου, τους χορηγούς μου και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μου. Πάνω απ' όλα, ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά που με ακολουθούν. Γνωρίζω το παράδειγμα που δίνει αυτή η πράξη και είμαι βαθιά απογοητευμένος από τον εαυτό μου.Δεν πρόκειται να ψάξω για δικαιολογίες, αλλά θέλω να δώσω ένα πλαίσιο για την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι τραυματισμοί με έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το σώμα μου δεν μπορούσε να κάνει όσα περίμενε το μυαλό μου και το να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου ήταν δυσκολότερο απ' όσο μπορούσα ποτέ να φανταστώ.Πάντα έλεγα ότι δεν επέλεξα εγώ το τένις – το τένις επέλεξε εμένα. Όμως το να αφήσω πίσω μου κάτι που υπήρξε ολόκληρη η ζωή μου είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσω. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα αβοήθητος και μόνος. Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί αυτό που έκανα.Ωστόσο, το θετικό είναι ότι όλο αυτό λειτούργησε ως ένα ισχυρό καμπανάκι για μένα. Για τις επόμενες 28 ημέρες θα απομακρυνθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή, προκειμένου να επικεντρωθώ στο να ξαναβρώ τον εαυτό μου. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά μου αυτό το διάστημα και, κυρίως, την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου. Λυπάμαι. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψω καλύτερος. Νικ»Ο Ελληνοαυστραλός έχει αγωνιστεί σε μόλις τέσσερις αναμετρήσεις στο μονό τη φετινή σεζόν, έχοντας ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς στο γόνατο και στον καρπό. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στο διπλό ανδρών του Wimbledon, όπου μαζί με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο. Στο Mallorca Open, όπου υποβλήθηκε στον έλεγχο που έδωσε το θετικό αποτέλεσμα, είχε αγωνιστεί στο μονό και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από τον Άνταμ Γουόλτον.Η κοκαΐνη περιλαμβάνεται στη λίστα απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ως διεγερτική ουσία και ουσία κατάχρησης. Για θετικά δείγματα εκτός αγωνιστικής περιόδου προβλέπεται δυνατότητα μειωμένων κυρώσεων, ωστόσο στην περίπτωση του Κύργιου το δείγμα ελήφθη κατά τη διάρκεια διοργάνωσης στην οποία συμμετείχε.