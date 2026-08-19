Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Γουόκαπ
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Γουόκαπ

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instragram δημοσίευσε μια παλαιότερη δήλωση του γκαρντ των Πειραιωτών

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Γουόκαπ
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Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε με τον δικό του τρόπο τις εξελίξεις γύρω από τον Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό.

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε το δικό του σχόλιο για τις τεταμένες σχέσεις του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instragram δημοσίευσε μια παλαιότερη δήλωση του γκαρντ των Πειραιωτών: «Είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου».

Εν συνεχεία, σχολίασε από τη δική του οπτική γωνία το «φλέγον ζήτημα», γράφοντας: «Είπες την απαγορευμένη λέξη».
Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Γουόκαπ
91 ΣΧΟΛΙΑ

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