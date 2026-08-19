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Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Γουόκαπ
Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Γουόκαπ
Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instragram δημοσίευσε μια παλαιότερη δήλωση του γκαρντ των Πειραιωτών
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε με τον δικό του τρόπο τις εξελίξεις γύρω από τον Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό.
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε το δικό του σχόλιο για τις τεταμένες σχέσεις του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό.
Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instragram δημοσίευσε μια παλαιότερη δήλωση του γκαρντ των Πειραιωτών: «Είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου».
Εν συνεχεία, σχολίασε από τη δική του οπτική γωνία το «φλέγον ζήτημα», γράφοντας: «Είπες την απαγορευμένη λέξη».
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε το δικό του σχόλιο για τις τεταμένες σχέσεις του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό.
Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instragram δημοσίευσε μια παλαιότερη δήλωση του γκαρντ των Πειραιωτών: «Είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου».
Εν συνεχεία, σχολίασε από τη δική του οπτική γωνία το «φλέγον ζήτημα», γράφοντας: «Είπες την απαγορευμένη λέξη».
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