Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά της Ρίας Ελληνίδου, η ανάρτηση από τις διακοπές τους στη Ναύπακτο
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Ρία Ελληνίδου Δημήτρης Αλεξάνδρου Ναύπακτος

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά της Ρίας Ελληνίδου, η ανάρτηση από τις διακοπές τους στη Ναύπακτο

Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την τραγουδίστρια από την παραλία

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά της Ρίας Ελληνίδου, η ανάρτηση από τις διακοπές τους στη Ναύπακτο
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην αγκαλιά της Ρίας Ελληνίδου φωτογραφήθηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με τον ίδιο να αναρτά το στιγμιότυπο από τις διακοπές τους  στα social media.

Το ζευγάρι έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και επέλεξε ως προορισμό του τη Ναύπακτο. Την Τρίτη 18 Αυγούστου το πρώην μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μία τρυφερή στιγμή με την τραγουδίστρια από την παραλία, κατά το οποίο ήταν ξαπλωμένος πάνω της και κοιτάζονταν στα μάτια.

Η Ρία Ελληνίδου φορούσε το μαγιό της και είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα. Οι δυο τους είχαν καθίσει κάτω από τα δέντρα και απολάμβαναν τον χρόνο που περνούσαν μαζί.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά της Ρίας Ελληνίδου, η ανάρτηση από τις διακοπές τους στη Ναύπακτο

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ανεβάσει στο προφίλ του μία παρόμοια φωτογραφία, μόνο που αυτή τη φορά η Ρία Ελληνίδου ήταν εκείνη που είχε ξαπλώσει στην αγκαλιά του και κοιμόταν.

Στην εικόνα φαίνεται το μισό πρόσωπο του πρώην μοντέλου που κοιτούσε την κάμερα, ενώ η τραγουδίστρια έδειχνε να μην γνωρίζει για τη λήψη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά της Ρίας Ελληνίδου, η ανάρτηση από τις διακοπές τους στη Ναύπακτο
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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