Τα φιλιά της Βίκυς Καγιά και οι αγκαλιές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, δείτε φωτογραφίες
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Βίκυ Καγιά Ηλίας Κρασσάς

Τα φιλιά της Βίκυς Καγιά και οι αγκαλιές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι εθεάθη σε πολύ τρυφερές στιγμές στο νησί των ανέμων

Τα φιλιά της Βίκυς Καγιά και οι αγκαλιές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πολύ τρυφερές στιγμές με τον Ηλία Κρασσά εθεάθη η Βίκυ Καγιά σε παραλία της Μυκόνου, ανταλλάσσοντας φιλιά στο στόμα και αγκαλιές με τον σύζυγό της.

Η 48χρονη, που επισκέπτεται συχνά το νησί είτε για επαγγελματικούς σκοπούς είτε για διακοπές με την οικογένειά της, φωτογραφήθηκε με τον αγαπημένο της μέσα στο νερό, με τους δυο τους να είναι ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους.

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Βίκυ Καγιά κάθεται σε ξαπλώστρα και ο σύζυγός της σκύβει για να τη φιλήσει ξανά στο στόμα, ενώ σε άλλες εικόνες η ίδια παρουσιάζεται να περπατά μόνη της.

Δείτε τις φωτογραφίες

Τα φιλιά της Βίκυς Καγιά και οι αγκαλιές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, δείτε φωτογραφίες
Τα φιλιά της Βίκυς Καγιά και οι αγκαλιές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, δείτε φωτογραφίες
Τα φιλιά της Βίκυς Καγιά και οι αγκαλιές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, δείτε φωτογραφίες
Τα φιλιά της Βίκυς Καγιά και οι αγκαλιές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, δείτε φωτογραφίες
Τα φιλιά της Βίκυς Καγιά και οι αγκαλιές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, δείτε φωτογραφίες
Τα φιλιά της Βίκυς Καγιά και οι αγκαλιές με τον Ηλία Κρασσά σε παραλία της Μυκόνου, δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες άρθρου: NDP / Νίκος Ζώτος
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

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