Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ταξίδεψαν στη Μαγιόρκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Βάσω Λασκαράκη Λευτέρης Σουλτάτος Μαγιόρκα

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ταξίδεψαν στη Μαγιόρκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η ηθοποιός και ο σεφ μετά τη Μήλο και τη Σητεία έφυγαν στο εξωτερικό για να απολαύσουν το υπόλοιπο του καλοκαιριού στο νησί της Ισπανίας

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ταξίδεψαν στη Μαγιόρκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Μαγιόρκα ταξίδεψαν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος και μοιράστηκαν βίντεο και φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές της απόδρασής τους στα social media.

Η ηθοποιός και ο σεφ μετά τη Μήλο και τη Σητεία αποφάσισαν να φύγουν στο εξωτερικό και να απολαύσουν το υπόλοιπο του καλοκαιριού στο μαγευτικό νησί της Ισπανίας.

Η Βάσω Λασκαράκη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram stories με τον σύζυγό της να οδηγεί ένα κάμπριο, με την ίδια να τον «πειράζει» για τις επιλογές του στα αμάξια, ενώ δημοσίευσε και μία φωτογραφία τους από την παραλία.

Δείτε  το βίντεο και τη φωτογραφία



Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ταξίδεψαν στη Μαγιόρκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η ηθοποιός, στη συνέχεια, μοιράστηκε τις πόζες της πάνω στα βράχια, φορώντας λεοπάρ και μαύρο μπικίνι, με φόντο τα καταγάλανα νερά.

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Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ταξίδεψαν στη Μαγιόρκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ταξίδεψαν στη Μαγιόρκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ταξίδεψαν στη Μαγιόρκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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