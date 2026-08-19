Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο»: Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε την Κίμωλο, δείτε βίντεο
«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο»: Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε την Κίμωλο, δείτε βίντεο
Αντίστοιχες αναφορές για το φαινόμενο υπήρξαν και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων
Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό καταγράφηκε στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή ομίχλη κάλυψε αρκετές περιοχές,
Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι και επισκέπτες στα κινητά τους τηλέφωνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τα νησιά να μοιάζουν «χαμένα» μέσα σε ένα λευκό πέπλο.
«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», γράφει χαρακτηριστικά μία χρήστης του TikTok, ενώ σε άλλο βίντεο από τη διάσημη παραλία Πρασσά της Κιμώλου αποτυπώνεται το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με την πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει το τοπίο και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.
Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι και επισκέπτες στα κινητά τους τηλέφωνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τα νησιά να μοιάζουν «χαμένα» μέσα σε ένα λευκό πέπλο.
Στην Κίμωλο... ψάχνουν την ΜήλοΧαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Κίμωλο, όπου η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή, ώστε να μην είναι ορατή ακόμη και η Μήλος, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί.
«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», γράφει χαρακτηριστικά μία χρήστης του TikTok, ενώ σε άλλο βίντεο από τη διάσημη παραλία Πρασσά της Κιμώλου αποτυπώνεται το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με την πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει το τοπίο και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.
Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν δημιούργησε μόνο εντυπωσιακές εικόνες, αλλά προκάλεσε και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς η χαμηλή ορατότητα δυσκόλεψε τις θαλάσσιες μετακινήσεις και επηρέασε τη διεξαγωγή ορισμένων δρομολογίων.
@elenastamou ΟΛΑ καλά απλά ψάχνουμε την Μήλο 🤣 #kimolos #greece ♬ Katakouzinos at the summertime - 𝔾𝕣𝕖𝕖𝕜 𝕋𝕍 𝕍𝕚𝕕𝕖𝕠𝕤
Σημειώνεται ότι αναφορές για πυκνή ομίχλη υπήρξαν και από άλλα νησιά των Κυκλάδων.
@bouri300 #Κιμωλος #παραλια_πρασσα ♬ πρωτότυπος ήχος - KsinesPonties
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα