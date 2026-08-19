«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο»: Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε την Κίμωλο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ομίχλη Κίμωλος Μήλος Κυκλάδες

«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο»: Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε την Κίμωλο, δείτε βίντεο

Αντίστοιχες αναφορές για το φαινόμενο  υπήρξαν και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων

«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο»: Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε την Κίμωλο, δείτε βίντεο
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Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό καταγράφηκε στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή ομίχλη κάλυψε αρκετές περιοχές,

Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι και επισκέπτες στα κινητά τους τηλέφωνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τα νησιά να μοιάζουν «χαμένα» μέσα σε ένα λευκό πέπλο.

Στην Κίμωλο...  ψάχνουν την Μήλο

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Κίμωλο, όπου η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή, ώστε να μην είναι ορατή ακόμη και η Μήλος, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί.

«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», γράφει χαρακτηριστικά μία χρήστης του TikTok, ενώ σε άλλο βίντεο από τη διάσημη παραλία Πρασσά της Κιμώλου αποτυπώνεται το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με την πυκνή ομίχλη να έχει καλύψει το τοπίο και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

@elenastamou ΟΛΑ καλά απλά ψάχνουμε την Μήλο 🤣 #kimolos #greece ♬ Katakouzinos at the summertime - 𝔾𝕣𝕖𝕖𝕜 𝕋𝕍 𝕍𝕚𝕕𝕖𝕠𝕤
Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν δημιούργησε μόνο εντυπωσιακές εικόνες, αλλά προκάλεσε και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς η χαμηλή ορατότητα δυσκόλεψε τις θαλάσσιες μετακινήσεις και επηρέασε τη διεξαγωγή ορισμένων δρομολογίων.

@bouri300 #Κιμωλος #παραλια_πρασσα ♬ πρωτότυπος ήχος - KsinesPonties
Σημειώνεται ότι αναφορές για πυκνή ομίχλη υπήρξαν και από άλλα νησιά των Κυκλάδων.
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