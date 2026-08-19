Έντεκα συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία: Ο καβγάς στο μπαρ και η φονική συμπλοκή στην παραλία

Δράστης ένας 29χρονος που εντοπίστηκε να κρύβεται σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου - Ο νεαρός τουρίστας φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τον καβγά, όμως κατέληξε μαχαιρωμένος









Οι Αρχές ανακοίνωσαν την εξιχνίαση της υπόθεσης και, εκτός από τη σύλληψη του 29χρονου, γνωστοποίησαν σειρά ακόμη συλλήψεων ατόμων που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στη συμπλοκή ή για ενδεχόμενη διευκόλυνση της διαφυγής του φερόμενου ως δράστη.



Ήταν κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου Ο Σοκράτ Βάτα συνελήφθη στο Λεβάν του Φιέρ, έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο άνδρας εντοπίστηκε -μετά από μπλόκο- κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο κατευθυνόταν προς τα Τίρανα.



Όπως μεταδίδει το αλβανικό Top-chanell.tv, στο όχημα επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν γνώση της παρουσίας του 29χρονου και φέρεται να τον έκρυψαν στο αυτοκίνητο, προκειμένου να τον μεταφέρουν μακριά από την περιοχή.



Vrasja në Ksamil/ Në automjetin ku u arrestua Sokrat Vata ishte një femër turke dhe një i tretëhttps://t.co/MavL5zb63G pic.twitter.com/vIlvUXv6CF — NOA (@noanews) August 18, 2026 προσαγωγή 41 ατόμων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις. Παράλληλα, ένας ακόμη άνδρας αναζητείται.



Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026 Το χρονικό της φονικής συμπλοκής και η αφορμή



Κλείσιμο φέρεται να επιτέθηκε στον 20χρονο Πορτογάλο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη.



Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Αστυνομία, ακόμη ένα άτομο φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, χτυπώντας τον 20χρονο με γροθιές.



Σημειώνεται πως η έρευνα έδειξε επίσης ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν και εργαζόμενοι του νυχτερινού καταστήματος οι οποίοι φέρεται να χτύπησαν τον 20χρονο πριν από την επίθεση με το αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο.



Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η συμπλοκή ξεκίνησε ύστερα από επεισόδιο που σχετιζόταν με μια κοπέλα. Σύμφωνα τις πληροφορίες από αλβανικά μέσα ενημέρωσης ο 20χρονος Πορτογάλος φέρεται να παρενέβη στην προσπάθειά του να σταματήσει την ένταση, όμως κατέληξε να δεχθεί την επίθεση που του κόστισε τη ζωή.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/8) στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα στην Αλβανία , με θύμα τον 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 29χρονος που είναι γνωστός με το όνομα Σοκράτ Βάτα, ο οποίος σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ είναι ο δράστης του φονικού.Οι Αρχές ανακοίνωσαν την εξιχνίαση της υπόθεσης και, εκτός από τη σύλληψη του 29χρονου, γνωστοποίησαν σειρά ακόμη συλλήψεων ατόμων που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στη συμπλοκή ή για ενδεχόμενη διευκόλυνση της διαφυγής του φερόμενου ως δράστη.συνελήφθη στο Λεβάν του Φιέρ, έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο άνδρας εντοπίστηκε -μετά από μπλόκο-, το οποίο κατευθυνόταν προς τα Τίρανα.Όπως μεταδίδει το αλβανικό Top-chanell.tv, στο όχημα επέβαιναν, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν γνώση της παρουσίας του 29χρονου και φέρεται να τον έκρυψαν στο αυτοκίνητο, προκειμένου να τον μεταφέρουν μακριά από την περιοχή.Στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, οι αστυνομικές υπηρεσίες προχώρησαν στην, ενώ μέχρι στιγμής έχουν. Παράλληλα, ένας ακόμη άνδρας αναζητείται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας , το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου, αρχικά στους χώρους νυχτερινού κέντρου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του τουριστικού συγκροτήματος και στη συνέχεια στην παραλία καταστήματος στο Εξαμίλι, εκεί όπου βρέθηκε και η σορός του 20χρονου.Κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αρκετών ατόμων, ο Σοκράτ Βάταμε αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τουΤην ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Αστυνομία, ακόμη ένα άτομο φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, χτυπώντας τον 20χρονο με γροθιές.Σημειώνεται πως η έρευνα έδειξε επίσης ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν και εργαζόμενοι του νυχτερινού καταστήματος οι οποίοι φέρεται να χτύπησαν τον 20χρονο πριν από την επίθεση με το αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο.Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η συμπλοκή ξεκίνησε. Σύμφωνα τις πληροφορίες από αλβανικά μέσα ενημέρωσης ο 20χρονος Πορτογάλος φέρεται να παρενέβη στην προσπάθειά του να σταματήσει την ένταση,που του κόστισε τη ζωή.

Στο μικροσκόπιο ο ρόλος του προσωπικού ασφαλείας Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του προσωπικού ασφαλείας που βρίσκονταν στο κατάστημα την ώρα του περιστατικού.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα άτομα που είχαν αναλάβει την ασφάλεια του χώρου δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή, η οποία ξεκίνησε μέσα στο κατάστημα, ενώ μετά το περιστατικό δεν ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές.



Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική συμπλοκή.



Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές.



Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στις 13 Απριλίου, στην περιοχή Κεντ της Βρετανίας, ο Σοκράτ Βάτα φέρεται να μην υπάκουσε σε εντολή αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε.



Τελικά στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν σακουλάκια με κοκαΐνη, ενώ οι πινακίδες του ΙΧ ήταν πλαστές.