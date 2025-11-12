Δάφνη Καραβοκύρη για τη νευρική ανορεξία: Είχα φτάσει 39 κιλά και όταν τα πήρα πάλι, με έκαναν στην άκρη
Δάφνη Καραβοκύρη για τη νευρική ανορεξία: Είχα φτάσει 39 κιλά και όταν τα πήρα πάλι, με έκαναν στην άκρη
Είναι φρικτό συναίσθημα, είπε η παρουσιάστρια
Με αφορμή τη συνέντευξη της Μαρίας Κίτσου στο 2night Show, όπου μίλησε για τη σχέση της με το σώμα και τα κιλά της, η Δάφνη Καραβοκύρη έκανε κι εκείνη μια προσωπική αναφορά στη δική της μάχη με τα κιλά. Στο παρελθόν, είχε αποκαλύψει πως πάλευε με τη νευρική ανορεξία.
Αφότου λοιπόν, ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Κίτσου προβλήθηκε στο «Real View», η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε για το δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της, εξηγώντας πως είχε φτάσει 39 κιλά. Αρχικά, εξήγησε πόσο την επηρέαζε η κριτική του κόσμου.
«Πολλές γυναίκες και άντρες έχουμε την τάση να το παίζουμε άτρωτοι, ότι δεν μας επηρεάζουν τα σχόλια. Μόλις παραδεχτούμε ένα συναίσθημα που μας έχει πληγώσει, νιώθουμε λιγότεροι. Είναι σαν να σου καταστρέφει κάτι από την πανοπλία σου. Έχω βρεθεί στην όλη κατάσταση των κιλών κι είναι φρικτό συναίσθημα», είπε αρχικά.
Μάλιστα, εξήγησε πως όταν στη συνέχεια, κατάφερε να πάρει ξανά κιλά, πολλά παιδιά από το σχολείο της την έκαναν στην άκρη. «Εγώ, όταν έχασα τα κιλά που νοσηλεύτηκα, όταν τα πήρα μετά και ήταν λογικό να τα πάρω, γιατί τα 39 κιλά δεν ήταν φυσιολογικά για έναν ενήλικα, τα άλλα παιδιά στο σχολείο με έκαναν στην άκρη επειδή είχα πάρει κιλά», δήλωσε.
