Η Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε στην Ισλανδία με τις κόρες της: Ταξίδι ζωής, έγραψε
Η Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε στην Ισλανδία με τις κόρες της: Ταξίδι ζωής, έγραψε
Όμορφη χώρα, πρόσθεσε η ηθοποιός στις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram
Στην Ισλανδία για διακοπές βρέθηκε η Νικόλ Κίντμαν, μαζί με τις κόρες της και περιέγραψε την απόδραση αυτή ως ένα ταξίδι ζωής.
Η ηθοποιός, την Τρίτη 18 Αυγούστου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφικό υλικό από τη χώρα, με την ίδια να ποζάρει στην πρώτη μόνη της, ακουμπώντας στα κάγκελα ενός πλοίου. Παράλληλα, χαμογελούσε στον φακό, φορώντας ένα γκρι πουλόβερ και ένα μπλε τζιν.
Σε άλλα στιγμιότυπα η Νικόλ Κίντμαν έδειχνε να απολαμβάνει το γαλήνιο τοπίο αγκαλιά με τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ, ενώ σε ένα ακόμη χαλάρωνε σε ένα υδρομασάζ πάνω στο πλοίο. «Όμορφη χώρα, ένα ταξίδι ζωής. Σε αγαπάμε, Ισλανδία!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός, την Τρίτη 18 Αυγούστου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφικό υλικό από τη χώρα, με την ίδια να ποζάρει στην πρώτη μόνη της, ακουμπώντας στα κάγκελα ενός πλοίου. Παράλληλα, χαμογελούσε στον φακό, φορώντας ένα γκρι πουλόβερ και ένα μπλε τζιν.
Σε άλλα στιγμιότυπα η Νικόλ Κίντμαν έδειχνε να απολαμβάνει το γαλήνιο τοπίο αγκαλιά με τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ, ενώ σε ένα ακόμη χαλάρωνε σε ένα υδρομασάζ πάνω στο πλοίο. «Όμορφη χώρα, ένα ταξίδι ζωής. Σε αγαπάμε, Ισλανδία!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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