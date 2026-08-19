Η Πάρις Χίλτον έκανε διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά της, οι φωτογραφίες από τη Σαντορίνη
Η Πάρις Χίλτον έκανε διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά της, οι φωτογραφίες από τη Σαντορίνη
«Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά», έγραψε η αδερφή της χρυσής κληρονόμου Νίκι Χίλτον
Διακοπές στην Ελλάδα έκανε η Πάρις Χίλτον, μαζί με την οικογένειά της, και όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, επέλεξε ως προορισμό τη Σαντορίνη.
Η αδερφή της «χρυσής κληρονόμου» Νίκι ανέβασε την Τρίτη 18 Αυγούστου στιγμιότυπα από το νησί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πώς πέρασαν τις ημέρες τους, τα τοπία που αντίκρισαν και τις βόλτες που έκαναν στη θάλασσα με σκάφος.
«Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά», έγραψε η Νίκι Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει μαζί με την Πάρις Χίλτον, εν πλω, με τις δύο γυναίκες να έχουν ντυθεί στα μπλε.
Δείτε την ανάρτηση
Σε άλλες εικόνες πόζαραν στα «ελληνικά αγάλματα», όπως σημείωσε, ενώ δεν έλειψαν τα κλικ μπροστά στο ηλιοβασίλεμα.
Η Πάρις Χίλτον, από την πλευρά της, δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο χορεύοντας με την αδερφή της πάνω στο γιοτ που έμειναν, με τη Σαντορίνη να φαίνεται στο πλάνο πίσω τους.
Δείτε το βίντεο
Η αδερφή της «χρυσής κληρονόμου» Νίκι ανέβασε την Τρίτη 18 Αυγούστου στιγμιότυπα από το νησί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πώς πέρασαν τις ημέρες τους, τα τοπία που αντίκρισαν και τις βόλτες που έκαναν στη θάλασσα με σκάφος.
«Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά», έγραψε η Νίκι Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει μαζί με την Πάρις Χίλτον, εν πλω, με τις δύο γυναίκες να έχουν ντυθεί στα μπλε.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε άλλες εικόνες πόζαραν στα «ελληνικά αγάλματα», όπως σημείωσε, ενώ δεν έλειψαν τα κλικ μπροστά στο ηλιοβασίλεμα.
Η Πάρις Χίλτον, από την πλευρά της, δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο χορεύοντας με την αδερφή της πάνω στο γιοτ που έμειναν, με τη Σαντορίνη να φαίνεται στο πλάνο πίσω τους.
Δείτε το βίντεο
@parishilton Sisters by chance, best friends by choice @Nicky Hilton Rothschild ♬ original sound - Milli
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