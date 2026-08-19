Η Αγγελική Ηλιάδη ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον μάνατζέρ της: Υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν όρια
Η Αγγελική Ηλιάδη ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον μάνατζέρ της: Υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν όρια
«Όταν βασικές αρχές όπως η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, ο αμοιβαίος σεβασμός και η συνέπεια παραβιάζονται επανειλημμένα, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή», τόνισε η τραγουδίστρια
Τη λήξη της συνεργασίας της με τον μάνατζέρ Χρήστο Παπαμήτρου ανακοίνωσε η Αγγελική Ηλιάδη, σημειώνοντας πως υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού.
Η τραγουδίστρια, το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, εξήγησε με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως η απόφασή της πάρθηκε έπειτα από πολλή σκέψη.
Στην ανακοίνωσή της η Αγγελική Ηλιάδη έγραψε αναλυτικά: «Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω την λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου. Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή. Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία. Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία. Από σήμερα, λοιπόν, η επαγγελματική μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε».
Δείτε την ανάρτηση
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αγγελική Ηλιάδη πρόσθεσε: «Είμαι ένας άνθρωπος που απαιτώ σεβασμό στις διαπροσωπικές μου αλλά και στις επαγγελματικές μου σχέσεις όταν αυτός ο σεβασμός δεν υπάρχει βάζω τελεία. Στη ζωή μου ο κύκλος μου είναι πολύ μικρός. Και στην προσωπική μου ζωή αλλά και στην επαγγελματική μου. Πάντα συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους μου και στους συνεργάτες μου με σεβασμό και ειλικρίνεια. Και το ίδιο απαιτώ και από αυτούς».
Ο Χρήστος Παπαμήτρου, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στη λήξη της συνεργασίας τους μέσα από ένα story στο Instagram, επισημαίνοντας: «Μετά από 17 μήνες και 144 μουσικές βραδιές η συνεργασία μου με την κυρία Αγγελική Ηλιάδη τελείωσε. Σύντομα θα σας ανακοινώσω νέες συνεργασίες όπως και κάτι πολύ δυνατό που έρχεται».
Η τραγουδίστρια, το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, εξήγησε με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως η απόφασή της πάρθηκε έπειτα από πολλή σκέψη.
Στην ανακοίνωσή της η Αγγελική Ηλιάδη έγραψε αναλυτικά: «Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω την λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου. Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή. Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία. Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία. Από σήμερα, λοιπόν, η επαγγελματική μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αγγελική Ηλιάδη πρόσθεσε: «Είμαι ένας άνθρωπος που απαιτώ σεβασμό στις διαπροσωπικές μου αλλά και στις επαγγελματικές μου σχέσεις όταν αυτός ο σεβασμός δεν υπάρχει βάζω τελεία. Στη ζωή μου ο κύκλος μου είναι πολύ μικρός. Και στην προσωπική μου ζωή αλλά και στην επαγγελματική μου. Πάντα συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους μου και στους συνεργάτες μου με σεβασμό και ειλικρίνεια. Και το ίδιο απαιτώ και από αυτούς».
Ο Χρήστος Παπαμήτρου, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στη λήξη της συνεργασίας τους μέσα από ένα story στο Instagram, επισημαίνοντας: «Μετά από 17 μήνες και 144 μουσικές βραδιές η συνεργασία μου με την κυρία Αγγελική Ηλιάδη τελείωσε. Σύντομα θα σας ανακοινώσω νέες συνεργασίες όπως και κάτι πολύ δυνατό που έρχεται».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα