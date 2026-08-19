Οι πόλεμοι στέλνουν τα πλοία στην Αρκτική: Ο νέος δρόμος Κίνας – Ευρώπης

Η Βόρεια Θαλάσσια Οδός υπόσχεται ταξίδια ακόμη και 20 ημερών, παρακάμπτοντας Σουέζ και Μέση Ανατολή – Η Κίνα περνά από τις δοκιμαστικές διελεύσεις σε προγραμματισμένα δρομολόγια, αλλά πάγοι, κόστος και ρωσικός έλεγχος παραμένουν μεγάλα εμπόδια