Οι πόλεμοι στέλνουν τα πλοία στην Αρκτική: Ο νέος δρόμος Κίνας – Ευρώπης
Οι πόλεμοι στέλνουν τα πλοία στην Αρκτική: Ο νέος δρόμος Κίνας – Ευρώπης
Η Βόρεια Θαλάσσια Οδός υπόσχεται ταξίδια ακόμη και 20 ημερών, παρακάμπτοντας Σουέζ και Μέση Ανατολή – Η Κίνα περνά από τις δοκιμαστικές διελεύσεις σε προγραμματισμένα δρομολόγια, αλλά πάγοι, κόστος και ρωσικός έλεγχος παραμένουν μεγάλα εμπόδια
Για περισσότερο από έναν αιώνα, η γεωγραφία της παγκόσμιας ναυτιλίας έμοιαζε σχεδόν αμετάβλητη. Το Σουέζ, το Bab el-Mandeb και τα Στενά της Μαλάκα αποτελούσαν τους βασικούς κρίκους που συνέδεαν την Ασία με την Ευρώπη. Όταν η ασφάλεια σε αυτούς τους διαδρόμους διαταρασσόταν, η λύση ήταν σχεδόν πάντα η ίδια: παράκαμψη της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.
Τώρα, όμως, ένας δρόμος που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως γεωπολιτικό σχέδιο παρά ως πραγματική εναλλακτική για τη ναυτιλία αρχίζει να αποκτά διαφορετική βαρύτητα.
Η Βόρεια Θαλάσσια Οδός, κατά μήκος των αρκτικών ακτών της Ρωσίας, επιστρέφει στο προσκήνιο καθώς οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν το κόστος και την αβεβαιότητα στις παραδοσιακές θαλάσσιες αρτηρίες. Και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε ένα ακόμη δοκιμαστικό ταξίδι.
Η Sea Legend Shipping εγκαινίασε στις 15 Αυγούστου προγραμματισμένη εποχική σύνδεση εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης μέσω της Αρκτικής. Το «Dubai Tower», χωρητικότητας περίπου 1.730 TEU, αναχώρησε από το Νίνγκμπο-Ζουσάν με προορισμό το Φέλιξστοου, με τον σχεδιασμό να προβλέπει συνολικά οκτώ αναχωρήσεις έως τις αρχές Οκτωβρίου.
Εδώ βρίσκεται και η ουσιαστική διαφορά. Η Αρκτική δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για να αποδειχθεί ότι ένα containership μπορεί να περάσει. Επιχειρείται να διαπιστωθεί εάν μπορεί να στηριχθεί μια κανονική, επαναλαμβανόμενη εμπορική υπηρεσία.
Και το ισχυρότερο επιχείρημα είναι ο χρόνος.
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Τώρα, όμως, ένας δρόμος που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως γεωπολιτικό σχέδιο παρά ως πραγματική εναλλακτική για τη ναυτιλία αρχίζει να αποκτά διαφορετική βαρύτητα.
Η Βόρεια Θαλάσσια Οδός, κατά μήκος των αρκτικών ακτών της Ρωσίας, επιστρέφει στο προσκήνιο καθώς οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν το κόστος και την αβεβαιότητα στις παραδοσιακές θαλάσσιες αρτηρίες. Και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε ένα ακόμη δοκιμαστικό ταξίδι.
Η Sea Legend Shipping εγκαινίασε στις 15 Αυγούστου προγραμματισμένη εποχική σύνδεση εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης μέσω της Αρκτικής. Το «Dubai Tower», χωρητικότητας περίπου 1.730 TEU, αναχώρησε από το Νίνγκμπο-Ζουσάν με προορισμό το Φέλιξστοου, με τον σχεδιασμό να προβλέπει συνολικά οκτώ αναχωρήσεις έως τις αρχές Οκτωβρίου.
Εδώ βρίσκεται και η ουσιαστική διαφορά. Η Αρκτική δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για να αποδειχθεί ότι ένα containership μπορεί να περάσει. Επιχειρείται να διαπιστωθεί εάν μπορεί να στηριχθεί μια κανονική, επαναλαμβανόμενη εμπορική υπηρεσία.
Και το ισχυρότερο επιχείρημα είναι ο χρόνος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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