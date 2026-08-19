Η απάντηση Ταχιάου στην καταγγελία ηθοποιού για «πτήση τρόμου» από Ηράκλειο προς Αθήνα: Ηταν μια ελεγχόμενη διαδικασία

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο αεροπλάνο που έκανε το δρομολόγιο από Ηράκλειο προς Αθήνα.





Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και επιβάτης της συγκεκριμένης πτήσης, Νίκος Ταχιάος έδωσε ωστόσο τη δική του περιγραφή για όσα συνέβησαν. Οπως αναφέρει, βρισκόταν στη θέση 14D και υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για «παραλίγο σύγκρουση», αλλά για ελεγχόμενη διαδικασία go-around, δηλαδή διακοπή της προσέγγισης και επανάληψη της διαδικασίας προσγείωσης.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, η διαδικασία έγινε κατόπιν εντολής του Πύργου Ελέγχου, καθώς το προπορευόμενο ATR κινούνταν πιο αργά από το Airbus A320neo της SKY express και είχε μειωθεί η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας. Όπως υποστηρίζει, ο Πύργος έδωσε εντολή στο αεροσκάφος της SKY express να εγκαταλείψει την προσέγγιση και να πραγματοποιήσει νέο κύκλο, ώστε να επανέλθει για προσγείωση με τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Ο ίδιος αναφέρει μάλιστα ότι μετά την προσγείωση επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ότι η εξήγηση που έλαβε ήταν αυτή. Ο Νίκος Ταχιάος επισημαίνει ακόμη ότι το go-around αποτελεί καθιερωμένη διαδικασία ασφαλείας στην αεροπορία και όχι έκτακτη ανάγκη ή ένδειξη ότι επίκειται ατύχημα.

Παράλληλα, αποδίδει μέρος της αναστάτωσης που επικράτησε στην καμπίνα στις αναταράξεις και στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν, ενώ σημειώνει ότι η μεγαλύτερη ενόχληση των επιβατών προήλθε από την επιπλέον καθυστέρηση της πτήσης. Κάνει, ωστόσο, και μία επισήμανση λέγοντας πως η ενημέρωση των επιβατών από το πλήρωμα δεν ήταν όσο σαφής θα έπρεπε.

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Τι είναι το go-around