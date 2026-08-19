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Αρίνα Σαμπαλένκα: Οι αναρτήσεις από τη Μύκονο που έφεραν το κράξιμο για την απόδοσή της και η απειλή από τη Ριμπάκινα για την πρωτιά
Αρίνα Σαμπαλένκα: Οι αναρτήσεις από τη Μύκονο που έφεραν το κράξιμο για την απόδοσή της και η απειλή από τη Ριμπάκινα για την πρωτιά
Η τενίστρια από τη Λευκορωσία δέχθηκε «διαδικτυακή» επίθεση από τους followers της λόγω της έντονης παρουσίας της στα social media, την ώρα που απογοητεύει με την αγωνιστική της παρουσία
Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο… σταυροδρόμι στη σεζόν του τένις νιώθοντας πλέον καυτή την ανάσα της Έλενα Ριμπακίνα στη μάχη των δύο αθλητριών για την πρωτιά στην παγκόσμια κατάταξη.
Εξίσου έντονη όμως νιώθει και την… απογοήτευση των διαδικτυακών φίλων της, που κατέκλυσαν τους λογαριασμούς της με τα σχετικά μηνύματα κατακρίνοντας την υπερβολική έκθεση της στα social media σε αντιδιαστολή με τα άσχημα αποτελέσματα της στα τελευταία τουρνουά.
Η Λευκορωσίδα ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά κατακτώντας διαδοχικά τους τίτλους σε Indian Wells και Miami Open ολοκληρώνοντας το περίφημο «Sunshine Double».
Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη καθώς ακολούθησαν πρόωροι αποκλεισμοί στα σημαντικά τουρνουά της σεζόν. Στο Roland Garros η Σαμπαλένκα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο Wimbledon σταμάτησε στον τέταρτο γύρο ενώ το Canadian Open δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τον τρίτο γύρο, γεγονός που ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από την αγωνιστική της κατάσταση.
Η έντονη παρουσία στα social media και το διαδικτυακό… κράξιμο
Παράλληλα με την αγωνιστική της πορεία η Σαμπαλένκα συνεχίζει να έχει ιδιαίτερα έντονη παρουσία στα social media. Η 28χρονη συχνά μοιράζεται με τους ακολουθούς της στιγμές από τη ζωή της εκτός γηπέδων.
Κάποιες είναι υποχρεωτικές, λόγω των συνεργασιών με μεγάλες εταιρείες που είναι χορηγοί της. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ενεργή σε Tik Tok, Youtube ενώ τις τελευταίες δύο σεζόν έχει πειραματιστεί και με περιεχόμενο μεγαλύτερης διάρκειας με το vlog της Aryna's Arena .
Όμως οι τελευταίες αναρτήσεις της από τις καλοκαιρινές διακοπές στη Μύκονο προκάλεσαν αντιδράσεις από μερίδα θαυμαστών της.
Ορισμένοι θεώρησαν πως θα έπρεπε να περιορίσει την ενασχόλησή της με τα social media και να αφοσιωθεί περισσότερο στο τένις.
Εξίσου έντονη όμως νιώθει και την… απογοήτευση των διαδικτυακών φίλων της, που κατέκλυσαν τους λογαριασμούς της με τα σχετικά μηνύματα κατακρίνοντας την υπερβολική έκθεση της στα social media σε αντιδιαστολή με τα άσχημα αποτελέσματα της στα τελευταία τουρνουά.
Η Λευκορωσίδα ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά κατακτώντας διαδοχικά τους τίτλους σε Indian Wells και Miami Open ολοκληρώνοντας το περίφημο «Sunshine Double».
Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη καθώς ακολούθησαν πρόωροι αποκλεισμοί στα σημαντικά τουρνουά της σεζόν. Στο Roland Garros η Σαμπαλένκα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο Wimbledon σταμάτησε στον τέταρτο γύρο ενώ το Canadian Open δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τον τρίτο γύρο, γεγονός που ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από την αγωνιστική της κατάσταση.
Η έντονη παρουσία στα social media και το διαδικτυακό… κράξιμο
Παράλληλα με την αγωνιστική της πορεία η Σαμπαλένκα συνεχίζει να έχει ιδιαίτερα έντονη παρουσία στα social media. Η 28χρονη συχνά μοιράζεται με τους ακολουθούς της στιγμές από τη ζωή της εκτός γηπέδων.
Κάποιες είναι υποχρεωτικές, λόγω των συνεργασιών με μεγάλες εταιρείες που είναι χορηγοί της. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ενεργή σε Tik Tok, Youtube ενώ τις τελευταίες δύο σεζόν έχει πειραματιστεί και με περιεχόμενο μεγαλύτερης διάρκειας με το vlog της Aryna's Arena .
Όμως οι τελευταίες αναρτήσεις της από τις καλοκαιρινές διακοπές στη Μύκονο προκάλεσαν αντιδράσεις από μερίδα θαυμαστών της.
Ορισμένοι θεώρησαν πως θα έπρεπε να περιορίσει την ενασχόλησή της με τα social media και να αφοσιωθεί περισσότερο στο τένις.
«Παρακαλώ περισσότερο τένις και λιγότερα τηλέφωνα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος follower σημείωσε «πολλές φωτογραφίες, λίγο τένις».
Ένα ειρωνικό σχόλιο υποστήριξε ότι «έχεις πάρα πολλούς περισπασμούς με τα κοσμήματα και όλα αυτά... επικεντρώσου στον αθλητισμό ή παράτα τον», ενώ άλλος την… παρότρυνε «άσε το άθλημα και να πήγαινε να χορέψεις στο TikTok».
Το TikTok είναι μια μικρή απόδραση
Η ίδια πάντως έχει εξηγήσει ότι η δραστηριότητά της στο διαδίκτυο δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο στην αγωνιστική της προσπάθεια.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό TIME, η Σαμπαλένκα αποκάλυψε πως τα χορευτικά videos και η δημιουργία περιεχομένου στα social media λειτουργούν για εκείνη ως ένας τρόπος προκειμένου να αποφορτίζεται από την πίεση του επαγγελματικού τένις
Η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αντιμετώπισε με χιούμορ όσους την επικρίνουν διαδικτυακά σημειώνοντας πως μερικές φορές επισκέπτεται τα προφίλ τους και αναρωτιέται πόσο… τέλεια είναι η δική τους ζωή απαντώντας « βρες τα δικά σου πράγματα πριν μπεις στη ζωή των άλλων».
Η… απειλή που λέγεται Ριμπακίνα
Βέβαια όσο και αν την ενοχλεί η κριτική η αλήθεια είναι ότι οι αγωνιστικές της αποτυχίες έχουν δημιουργήσει νέο ενδιαφέρον στην μάχη για την 1η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
Η Έλενα Ριμπακίνα βρίσκεται πλέον μόλις 345 βαθμούς πίσω από τη Σαμπαλένκα και έχει βάλει στο στόχαστρο την κορυφή. Η Καζάκα είναι το Νο2 από τον περασμένο Μάρτιο και έχει τη δυνατότητα να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο τουρνουά στο Σινσινάτι θα συμμετάσχουν και οι δυο αμφότερες.
Η κορυφή θα κριθεί και στο US Open
Η μάχη για την κορυφή μπορεί να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα στο US Open. Η Σαμπαλένκα θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη ως κάτοχος του τίτλου και θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει ξανά μια πολύ καλή πορεία για να διατηρήσει τόσο το τρόπαιο όσο και το νούμερο 1.
Η Ριμπακίνα από την άλλη είχε αποκλειστεί πέρυσι στον τέταρτο γύρο και θεωρητικά έχει μια καλή ευκαιρία είτε να μειώσει κι άλλο τη διαφορά, είτε ακόμη και να την προσπεράσει.
Ένα ειρωνικό σχόλιο υποστήριξε ότι «έχεις πάρα πολλούς περισπασμούς με τα κοσμήματα και όλα αυτά... επικεντρώσου στον αθλητισμό ή παράτα τον», ενώ άλλος την… παρότρυνε «άσε το άθλημα και να πήγαινε να χορέψεις στο TikTok».
Το TikTok είναι μια μικρή απόδραση
Η ίδια πάντως έχει εξηγήσει ότι η δραστηριότητά της στο διαδίκτυο δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο στην αγωνιστική της προσπάθεια.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό TIME, η Σαμπαλένκα αποκάλυψε πως τα χορευτικά videos και η δημιουργία περιεχομένου στα social media λειτουργούν για εκείνη ως ένας τρόπος προκειμένου να αποφορτίζεται από την πίεση του επαγγελματικού τένις
Η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αντιμετώπισε με χιούμορ όσους την επικρίνουν διαδικτυακά σημειώνοντας πως μερικές φορές επισκέπτεται τα προφίλ τους και αναρωτιέται πόσο… τέλεια είναι η δική τους ζωή απαντώντας « βρες τα δικά σου πράγματα πριν μπεις στη ζωή των άλλων».
Η… απειλή που λέγεται Ριμπακίνα
Βέβαια όσο και αν την ενοχλεί η κριτική η αλήθεια είναι ότι οι αγωνιστικές της αποτυχίες έχουν δημιουργήσει νέο ενδιαφέρον στην μάχη για την 1η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
Η Έλενα Ριμπακίνα βρίσκεται πλέον μόλις 345 βαθμούς πίσω από τη Σαμπαλένκα και έχει βάλει στο στόχαστρο την κορυφή. Η Καζάκα είναι το Νο2 από τον περασμένο Μάρτιο και έχει τη δυνατότητα να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο τουρνουά στο Σινσινάτι θα συμμετάσχουν και οι δυο αμφότερες.
Η κορυφή θα κριθεί και στο US Open
Η μάχη για την κορυφή μπορεί να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα στο US Open. Η Σαμπαλένκα θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη ως κάτοχος του τίτλου και θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει ξανά μια πολύ καλή πορεία για να διατηρήσει τόσο το τρόπαιο όσο και το νούμερο 1.
Η Ριμπακίνα από την άλλη είχε αποκλειστεί πέρυσι στον τέταρτο γύρο και θεωρητικά έχει μια καλή ευκαιρία είτε να μειώσει κι άλλο τη διαφορά, είτε ακόμη και να την προσπεράσει.
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