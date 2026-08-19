Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
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Σάντρα Μπούλοκ Ανάρτηση

Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της

«Φίλοι, οικογένεια, διασκέδαση, ψαράκια, ζωάκια και δουλειά», έγραψε η ηθοποιός

Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Γεωργία Κοτζιά
Φωτογραφίες από την καθημερινότητά της μοιράστηκε η Σάντρα Μπούλοκ, η οποία άνοιξε λογαριασμό στο Instagram για πρώτη φορά τον Απρίλιο.

Η 62χρονη πρωταγωνίστρια του «Practical Magic» ανέβασε την Τρίτη 18 Αυγούστου στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες με τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, τον 16χρονο γιο της Λούις και τη 12χρονη κόρη της Λάιλα.

«Φίλοι, οικογένεια, διασκέδαση, ψαράκια, ζωάκια και... δουλειά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Σάντρα Μπούλοκ.

Δείτε την ανάρτηση

Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της


Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπήρχε ένα στιγμιότυπο με τον επί χρόνια φίλο της, Τζέισον Μπέιτμαν, και τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα.

Σε ένα ακόμη κλικ, η Μπούλοκ έδειξε τους τάφους των γονιών της. Ο πατέρας της, Τζον, πέθανε το 2018 σε ηλικία 93 ετών, ενώ η μητέρα της, Χέλγκα Μάιερ, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2000, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την καθημερινότητά της: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά της και η επίσκεψη στον τάφο των γονιών της
Γεωργία Κοτζιά

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