Ο Νταξ Σέπαρντ περιέγραψε την αντίδραση των παιδιών τους στον χωρισμό με την Κρίστεν Μπελ το 2007: Νευρίασαν πολύ μαζί της
Το ζευγάρι μίλησε για την αντίδραση που είχαν οι κόρες τους, όταν έμαθαν για το σύντομο «διάλειμμα» στη σχέση τους
Οι κόρες της Κρίστεν Μπελ και του Νταξ Σέπαρντ δεν χάρηκαν καθόλου όταν έμαθαν για τον χωρισμό των γονιών τους το 2007, και μάλιστα πήραν ξεκάθαρα το μέρος του πατέρα τους. Το διάσημο ζευγάρι μίλησε για την αντίδραση των παιδιών του, της 12χρονης Λίνκολν και της 10χρονης Ντέλτα, όταν έμαθαν για εκείνο το σύντομο «διάλειμμα» στη σχέση τους, κατά τη διάρκεια κοινής τους εμφάνισης σε βραδινή εκπομπή, με αφορμή την προώθηση της ταινίας τους «Hit and Run» του 2012, που προβάλλεται πλέον στο Netflix.
Η ανεξάρτητη παραγωγή, την οποία έγραψε ο Νταξ Σέπαρντ, είναι χαλαρά βασισμένη στην πραγματική σχέση του ζευγαριού και αφηγείται την ιστορία της γνωριμίας τους και του σύντομου χωρισμού τους. «Τα παιδιά μας σπάνια δείχνουν ενδιαφέρον για εμάς, όποιος έχει παιδιά το καταλαβαίνει, αλλά αυτή τη φορά ήθελαν πολύ να δουν την ταινία. Ίσως γιατί ξέρουν πόσο αγαπιόμαστε», εξήγησε στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» ο Νταξ Σέπαρντ και πρόσθεσε ότι την εποχή που γύριζαν την ταινία «δεν είχαν ακόμα παιδιά και όλο το ενδιαφέρον ήταν από τον έναν στον άλλον».
Η Κρίστεν Μπελ ανέφερε ότι οι κόρες τους ενθουσιάστηκαν με τις σκηνές στις οποίες οι χαρακτήρες ήταν νέοι και ερωτευμένοι και «έχτιζαν εμπιστοσύνη μεταξύ τους», ωστόσο δεν είχαν καθόλου καλή διάθεση όταν έφτασε η σκηνή του χωρισμού. «Εκεί θύμωσαν πολύ», συμπλήρωσε ο σύζυγός της, αστειευόμενος: «Και το αστείο είναι ότι θύμωσαν με τη μαμά τους, όχι με εμένα».
Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα χιούμορ, είπε: «Πίστευαν ότι η μαμά ήταν κακιά και ότι ο μπαμπάς ήταν ένα καλό παιδί με δύσκολο παρελθόν, που εκείνη έπρεπε να συγχωρήσει. Και, να σου πω την αλήθεια, συμφωνώ». Παρά τον θυμό τους για τον χωρισμό στη πλοκή της ταινίας, οι μικρές απόλαυσαν την ταινία στο σύνολό της, ακόμη κι αν, όπως παραδέχτηκε ο πατέρας τους, «δεν είναι και κατάλληλη για παιδιά».
«Τους άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα καλό τεστ για το χιούμορ τους. Τα παιδιά μας έχουν άποψη και δεν χαρίζονται», πρόσθεσε. Η Κρίστεν Μπελ αποκάλυψε ότι η ίδια και ο σύζυγός της είχαν πολλά χρόνια να δουν την ταινία, ενώ ο Νταξ Σέπαρντ πιστεύει ότι «έχει αντέξει στον χρόνο σαν εκλεκτό κρασί».
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2007 σε ένα μικρό πάρτι γενεθλίων μιας κοινής φίλης από τον χώρο του κινηματογράφου. Δύο εβδομάδες αργότερα συναντήθηκαν τυχαία σε αγώνα χόκεϊ και ανακάλυψαν ότι κατάγονται και οι δύο από την ίδια πολιτεία, γεγονός που τους έφερε ακόμη πιο κοντά. Η σπίθα ήταν τόσο δυνατή που ο Σέπαρντ ζήτησε το τηλέφωνο της Μπελ από κοινή τους φίλη. Έμειναν μαζί για τρεις μήνες μέχρι που εκείνος αποφάσισε να δώσει τέλος στη σχέση, επειδή δεν ήταν έτοιμος να δεσμευτεί.
«Με έβαλε να κάτσω κάτω και μου είπε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτή τη σχέση εκείνη την περίοδο και ότι συνέχιζε να βγαίνει και με άλλες γυναίκες», είχε αποκαλύψει η Μπελ σε παλαιότερη συνέντευξή της. Παρότι πληγώθηκε, είχε πει τότε ότι σεβάστηκε την ειλικρίνειά του. Ωστόσο, ο χωρισμός κράτησε μόλις τέσσερις ημέρες και εκείνος επέστρεψε, παραδεχόμενος ότι είχε κάνει λάθος.
«Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως δεν ήξερε τι σκεφτόταν, ότι είχε βγει με άλλη γυναίκα αλλά δεν του φάνηκε εξίσου ενδιαφέρουσα και ότι ήθελε να γυρίσει», είχε περιγράψει η ηθοποιός. Το 2009 το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε και τέσσερα χρόνια αργότερα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Παντρεύτηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2013 και έναν χρόνο αργότερα ήρθε στον κόσμο και η δεύτερη κόρη τους.
