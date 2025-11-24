Νταξ Σέπαρντ για τις κόρες του: Δεν με νοιάζει αν είναι ασεβείς, θέλω να υπερασπίζονται πάντα τον εαυτό τους
Νταξ Σέπαρντ για τις κόρες του: Δεν με νοιάζει αν είναι ασεβείς, θέλω να υπερασπίζονται πάντα τον εαυτό τους
Αν στα 19 τους βρεθούν μπροστά σε ένα κακό αφεντικό, θέλω να μπορούν να απαντήσουν, πρόσθεσε
Για την πατρότητα και τον τρόπο ανατροφής των παιδιών του μίλησε ο Νταξ Σέπαρντ, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος και η Κρίστεν Μπελ μεγαλώνουν συνειδητά τις δύο κόρες τους, τη 12χρονη Λίνκολν και τη 10χρονη Ντέλτα, με τρόπο που συχνά χαρακτηρίζεται από τους γύρω τους ως «αγενής» ή «ασεβής».
Το ζευγάρι δήλωσε πως αυτή η στάση των παιδιών δεν είναι αποτέλεσμα χαλαρής πειθαρχίας, αλλά μια επιλογή που στοχεύει στο να μάθουν τα κορίτσια να υπερασπίζονται τον εαυτό τους σε κάθε περίσταση της ζωής τους. Ο ηθοποιός ανέφερε στο πρόσφατο επεισόδιο του podcast του πως ένας στενός φίλος του έμεινε έκπληκτος από τον τρόπο που οι μικρές «αντιμιλούν» όχι μόνο στους ίδιους αλλά και σε άλλους ενήλικες.
Του επισήμανε μάλιστα, ότι «τα παιδιά του δεν έχουν κανενός είδους σεβασμό και δείχνουν κάπως υπεροπτική συμπεριφορά». Ο Νταξ Σέπαρντ, ωστόσο, δεν διαφώνησε, αλλά εξήγησε ότι αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή. Θεωρεί πως το σημαντικότερο είναι να μάθουν να υπερασπίζονται τον εαυτό τους, είτε έχουν δίκιο, είτε όχι. «Δεν με νοιάζει αν είναι ασεβείς. Θέλω να υπερασπίζονται πάντα τον εαυτό τους, είτε πιστεύω ότι έχουν δίκιο, είτε όχι. Σε αυτό δίνω προτεραιότητα. Αν στα 19 τους βρεθούν μπροστά σε ένα κακό αφεντικό, θέλω να μπορούν να απαντήσουν», είπε.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αυτό που εκείνος θέλει είναι, όταν μεγαλώσουν και βρεθούν σε δυσάρεστες ή επικίνδυνες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα με έναν αγενή εργοδότη, να έχουν τη δύναμη να αντιμιλήσουν, να αντιδράσουν και να μην φοβηθούν να πουν «όχι». Για τον ίδιο, αυτό έχει μεγαλύτερη αξία από το να δείχνουν υπερβολική ευγένεια ως παιδιά.
Παρά το γεγονός ότι η συμπεριφορά τους θεωρείται από κάποιους «ντροπιαστική», ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει όλο αυτό, καθώς προτεραιότητά του είναι να διαμορφώσει δύο γυναίκες δυνατές, διεκδικητικές και ικανές να προστατεύουν τον εαυτό τους.
Ο Νταξ Σέπαρντ και η Κρίστεν Μπελ, που παντρεύτηκαν το 2013, έχουν κατά καιρούς δεχτεί αρνητικά σχόλια για διάφορες γονεϊκές επιλογές, όπως το ότι επιτρέπουν στα παιδιά τους να πίνουν μπύρα χωρίς αλκοόλ ή να κινούνται μόνα τους στα λούνα παρκ. Ωστόσο, το ζευγάρι φαίνεται πως παραμένει σταθερό στη φιλοσοφία του, θεωρώντας ότι η αυτονομία και η φωνή των παιδιών τους είναι πιο σημαντική από τις κοινωνικές αντιδράσεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Dax Shepard Says He and Kristen Bell Embrace 'Disrespectful' Parenting Style: 'I Want Them to Talk Back' https://t.co/KCPkNjoiRC pic.twitter.com/RRgyBSjjxM— OK! Magazine USA (@OKMagazine) November 24, 2025
