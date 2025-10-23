Ιωάννα Τούνη: Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, από μ@@@κες χορτάσαμε
Η Instagrammer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την ανθοδέσμη που έλαβε από τον σύντροφό της
Με μια ανάρτηση στα social media, η Ιωάννα Τούνη έστειλε το δικό της μήνυμα για τον σεβασμό στις σχέσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, από μ@@@κες χορτάσαμε».
Η Instagrammer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια δύσκολη ημέρα που πέρασε, αναφέροντας πως η ψυχολογία της είχε επηρεαστεί από ορισμένες καταστάσεις. Λίγο αργότερα, ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, θέλησε να της αλλάξει τη διάθεση, στέλνοντάς της στο σπίτι μια μεγάλη ανθοδέσμη με τουλίπες.
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο έδειξε τα λουλούδια που έλαβε από τον σύντροφό της.
«Ήταν μία από αυτές τις ημέρες που ήθελα να μείνω κάτω από τα σκεπάσματα. Ξέρεις ποιος μου έφερε λουλούδια. Θέλω πολύ να τα μετρήσω», ανέφερε στο βίντεο.
Πάνω στο ίδιο βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν το αγόρι σου δεν σου παίρνει λουλούδια για να σου φτιάξει τη διάθεση τις ημέρες που δεν είσαι χαρούμενη, στείλε του αυτό το βίντεο» και συνέχισε: «Ή χώρισέ τον. Πέρα από την πλάκα, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, να σε σέβεται και να σου δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία. Από μ@@@κες χορτάσαμε. Και τελικά, μέτρησε καμία πόσες τουλίπες είναι;».
@j.touni
Ή χώρισε τον!🤣 Πέρα από την πλάκα, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, να σε σέβεται και να σου δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία… από μ*λάκες χορτάσαμε 🥲🥲🥲🙄 Και τελικά μέτρησε καμία πόσες 🌷 είναι; #φοργιου #βαιραλ #μπεςφοργιουγαμω♬ πρωτότυπος ήχος - Ioanna Touni
