Πάολα: H κόρη της πήρε το πτυχίο της - Η οικογενειακή φωτογραφία
Πάολα Φώτης Ζογλοπίτης αποφοίτηση Ορκωμοσία

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο μάνατζερ στο Instagram

Γεωργία Κοτζιά
Το πτυχίο της από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ πήρε η κόρη της Πάολα και του Φώτη Ζογλοπίτη, Παολίνα. Η τραγουδίστρια και ο μάνατζερ και πρώην σύζυγός της βρέθηκαν στην ορκωμοσία της και δεν παρέλειψαν να μοιραστούν φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Φώτης Ζογλοπίτης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα, στις οποίες εκείνος και η Πάολα ποζάρουν χαμογελαστοί δίπλα στην κόρη τους.

Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, ο Φώτης Ζογλοπίτης έγραψε: «Καλή σταδιοδρομία πριγκιπισσούλα μου. Πτυχιούχος πλέον του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ. Συγκίνηση… υπερηφάνεια… ευγνωμοσύνη…!! Δεν υπάρχει μέρα που να πέρασε χωρίς να μας έχεις κάνει περήφανους… Όχι μόνο για τα πτυχία και τις γνώσεις σου, αλλά κυρίως για το ήθος σου, τον χαρακτήρα σου, τη διάθεση να ζήσεις έντονα τη ζωή σου και να αφήσεις ισχυρό αποτύπωμα!! Ο μπαμπακούλης, μεγαλύτερος θαυμαστής σου».

Δείτε την ανάρτηση




Γεωργία Κοτζιά
