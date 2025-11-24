Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Ντόναλντ Γκλόβερ: Ο 42χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι έπαθε εγκεφαλικό
Ντόναλντ Γκλόβερ: Ο 42χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι έπαθε εγκεφαλικό
Ο ηθοποιός και τραγουδιστής μίλησε για πρώτη φορά για τον πραγματικό λόγο που ακύρωσε την περσινή περιοδεία του «New World Tour»
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πέρυσι, αναφερόμενος στην περιπέτεια της υγείας του σε πρόσφατη ζωντανή εμφάνισή του. Ο 42χρονος ηθοποιός και τραγουδιστής μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον λόγο που τον ανάγκασε να ακυρώσει την περσινή περιοδεία του «New World Tour».
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο φεστιβάλ Camp Flog Gnaw το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο Γκλόβερ εξήγησε πώς ξεκίνησε πέρυσι η περιπέτειά του, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία. «Είχα έναν πολύ έντονο πόνο στο κεφάλι στη Λουιζιάνα. Έκανα το σόου όπως και να ’χει», είπε αρχικά στο κοινό και συνέχισε: «Δεν έβλεπα καλά, οπότε όταν πήγαμε στο Χιούστον, πήγα στο νοσοκομείο και ο γιατρός μου είπε: “Έπαθες εγκεφαλικό”. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: “Ω, να ’μαι πάλι, να αντιγράφω τον Τζέιμι Φοξ”».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
Η περιπέτεια με την υγεία του δεν σταμάτησε εκεί. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έσπασε και το πόδι του, ενώ αργότερα οι γιατροί «εντόπισαν μια τρύπα στην καρδιά του», η οποία απαιτούσε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Αναφερόμενος στα θέματα υγείας που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, σχολίασε: «Λένε πως όλοι έχουμε δύο ζωές, και η δεύτερη ξεκινά όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις μόνο μία. Πρέπει να ζεις τη ζωή σου όπως θέλεις».
Σημειώνεται ότι, όταν ο Ντόναλντ Γκλόβερ είχε ανακοινώσει την ακύρωση της περιοδείας του, είχε αναφέρει ότι θα έκανε ένα χειρουργείο και πως χρειαζόταν χρόνο για ανάρρωση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
