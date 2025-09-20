Ελένη Φουρέιρα: Η σέξι εμφάνιση με κορμάκι - Στη σκηνή για τα 20 χρόνια «Ημέρα Θετικής Ενέργειας»
Αν και άρρωστη, η τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό με γνωστά κομμάτια της
Η Ελένη Φουρέιρα έδωσε και φέτος το «παρών» στην Ημέρα Θετικής Ενεργείας για να γιορτάσει τα είκοσι χρόνια της διοργάνωσης. Αν και άρρωστη, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό επί είκοσι λεπτά με γνωστά κομμάτια της.
Φορώντας ένα σέξι, μπλε κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, η Ελένη Φουρέιρα τραγούδησε μεταξύ άλλων το «Κόλλημα», το «Αεροπλάνο» και το «El Telephone», ενώ βίντεο από την εμφάνισής κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της
