Ελένη Φουρέιρα: Η σέξι εμφάνιση με κορμάκι - Στη σκηνή για τα 20 χρόνια «Ημέρα Θετικής Ενέργειας»
Ελένη Φουρέιρα εμφάνιση

Ελένη Φουρέιρα: Η σέξι εμφάνιση με κορμάκι - Στη σκηνή για τα 20 χρόνια «Ημέρα Θετικής Ενέργειας»

Αν και άρρωστη, η τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό με γνωστά κομμάτια της

Ελένη Φουρέιρα: Η σέξι εμφάνιση με κορμάκι - Στη σκηνή για τα 20 χρόνια «Ημέρα Θετικής Ενέργειας»
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ελένη Φουρέιρα έδωσε και φέτος το «παρών» στην Ημέρα Θετικής Ενεργείας για να γιορτάσει τα είκοσι χρόνια  της διοργάνωσης. Αν και άρρωστη, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό επί είκοσι λεπτά με γνωστά κομμάτια της.

Φορώντας ένα σέξι, μπλε κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, η Ελένη Φουρέιρα τραγούδησε μεταξύ άλλων το «Κόλλημα», το «Αεροπλάνο» και το «El Telephone», ενώ  βίντεο από την εμφάνισής κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της

Ελένη Φουρέιρα: Η σέξι εμφάνιση με κορμάκι - Στη σκηνή για τα 20 χρόνια «Ημέρα Θετικής Ενέργειας»


